Chivas vs Fiorentina: dónde y a qué hora ver el partido

#Chicago sono arrivati @federicochiesa e #NikolaMilenkovic@IntChampionsCup

����Landed in USA Fiorentina's players #Milenkovic and #Chiesa



Tonight 8.00pm (3.00 am in Italy) #FiorentinaChivas

Live su @tvdellosport #ForzaViola pic.twitter.com/9YWu9QjmNT