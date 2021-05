Chivas vuelve a cambiar su escudo de cara a la fase final de la Liga MX

Guadalajara.- A días de que se juegue el repechaje de la Liga MX, las Chivas sorprendieron a su afición con la modificación de su escudo una vez más. Y es que sus redes sociales ya lo muestran y lo anuncian como "El escudo de la gente" y es el mismo que utilizaron en su uniforme de gala en celebración de sus primeros 115 años.

Este cambio llega en la conmemoración de 115 aniversario de la fundación del Club Deportivo Guadalajara o en pocas palabras Chivas que con los años fue transformándose en casi su verdadero nombre. Su primera aparición este torneo lo hizo en le Clásico Tapatío en donde presentó una jersey especial por el mismo motivo que enamoró a toda la afición.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Oficialmente el aniversario de Chivas es el 8 de mayo y la única manera en la podría jugar en esas fechas es que llegara a esta parte del del torneo actual, pero ante la incertidumbre decidieron usarla en Liga MX y posiblemente en su duelo ante el Pachuca este domingo en busca por el pase a la Liguilla.

Leer más: Liz Katz advierte a sus seguidores que tengas cuidado con sus "curvas peligrosas" para este verano

Curiosamente este escudo nunca fue utilizado por Chivas en su historia, historiadores y conocedores del Rebaño han revelado esa información desde que se anunció que jugarían con un jersey especial. De acuerdo a lo revelado, Chivas tuvo el diseño pero no lo utilizó en su camiseta pero si en promociones u otras cosas, incluso han hecho mantas con ese escudo pero nunca lo habían usado en el uniforme hasta ahora.

El motivo es claro, el aficionado de Chivas quedó completamente enamorado del diseño por ser sencillo pero elegante, además de que guarda un parecido al que ahora se utiliza. Este mismo uniforme fue subastado hace algunos días tras el partido ante Atlas por lo que si juegan ante Pachuca con el deberán usar uno nuevo.

Leer más: Boxeo Internacional: Saúl "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders

Chivas es un gran grupo de trabajo para hacerle "regalos" a la afición con sus uniformes, pues desde hace tiempo bajo la supervisión de la marca Puma han hecho reediciones de ciertas camisetas históricas del club que han sido utilizadas en Clásico Nacionales como Tapatíos, incluso para su participación en el Mundial de Clubes que han echo que el aficionado pueda tener una parte de la historia en sus manos.

Por lo pronto, mientras Chivas decide si jugará o no con su uniforme especial, se están concentrando para su partido. Será este fin de semana cuando salgan rumbo a Pachuca, aun la baja de Jesús Angulo no está confirmada y se espera que sea hasta el sábado cuando revelan si podrá o no estar en el partido. Fuera de él e Hiram Mier que fue operado la plantilla para Vucetich está completa.