Christian Eriksen volvió a entrenar 173 días luego de su paro cardíaco en pleno partido

Dinamarca.- El futbolista Christian Eriksen ha dado la noticia en las últimas horas luego de que se confirmara que ha regresado a los entrenamientos para recuperar su forma física y su vida dentro del rectángulo verde. El danés regresó a tocar una pelota 173 días después de su indecente en el partido de debut de su selección en la Eurocopa 2020 donde un paro cardíaco lo puso muy cerca de la muerte. Ahora su camino lo inicia con el Club Odense tambien de Dinamarca para regresar poco a poco a jugar.

El aún futbolista del Inter de Milan pero que por temas de reglamento de la Serie A no le permiten entrenar ni jugar con el equipo por seguridad y cuidado de su vida, ha decidido buscar apoyo en el club donde se formó cono jugador en Dinamarca, se trata del Odense quien lo recibió con los brazos abiertos para todo lo que pudiera necesitar. Por ahora Christian Eriksen se le vio en el campo con ejercicios básicos y sin mucho esfuerzo para no esforzarse de más y caer en complicaciones.

De acuerdo con medios locales el danés se presentó por la mañana de este miércoles en donde se ejercitó y volvió a patear una pelota. Pero aún no está listo para nada más, su futuro en el futbol por ahora es incierto y aunque pueda volver a jugar con normalidad habría que verse la posibilidad de que algún club pueda arriesgarse a tenerlo en su plantilla con el riesgo que puede representar que algo no salga como se esperaba y termina siendo perjudicial para su salud.

Se espera que su adaptación al futbol se haga cada vez más seguido, por ahora solo fue un día, pero se cree que en los siguientes días estará de nuevo intentando salir al campo. Hoy Christian Eriksen tiene en su corazón un desfibrilador que le ayuda a su corazón no sufrir un nuevo paro, pero no le confían que pueda soportar la actividad física que realiza en el futbol por lo que no ha recibido la aprobación para volver a jugar.

Asi fue retirado Christian Eriksen en aquel partido tras su incidente médico | Foto: EFE

Christian Eriksen tiene un contrato hasta 2024 con el Inter de Milan que seguramente no concluirá y lo dejarán libre, como ya se dijo la Serie A no da libertad para que un jugador con un aparato en el corazón que evita su muerte pueda jugar. El destino podría ponerlo de nuevo en el futbol pero en el Ajax, la Eredivisie no tiene alguna regla similar y al haber jugado ahí la directiva ya le conoce, pero lo que más le abre las puertas es que en el equipo ya hay un elemento que tambien tiene problemas cardiacos y que con un mismo aparato en su corazón sigue jugando y es Daley Blind que desde hace un par de años se mantiene en el club.

Christian Eriksen cae fulminado en la Eurocopa

El pasado 12 de junio, solo habían pasado horas del inicio de la Eurocopa cuando Christian Eriksen se media al conjunto de Finlandia en Copenhague cuando antes de culminar el primer tiempo en un jugada por la banda Christian Eriksen cayó fulminado luego de recibir el balón. El jugador de Dinamarca no respondió ante los llamados de compañeros y rivales lo que alertó a todo en el estadio.

Fueron los minutos más tensos de toda la Eurocopa, el jugador pasó algún tiempo sin reaccionar, incluso llegaron a declarar que para el momento de que las asistencias llegaron a tenderle ya no presentaba signos vitales, pero que gracias a un buen trabajo pudieron hacer que todo volviera a la normalidad. Familia y amigos de Christian Eriksen, además de los aficionados no podían creer lo que estaba pasando. El juego fue suspendido por unos momentos, luego se llegó al acuerdo de que sí se jugaría.

Desde ese momento Christian Eriksen ya no volvió más a pisar una cancha de futbol, su estancia fue en hospitales, luego fue operado para colocar ese aparato para su corazón que a la fecha lo ha mantenido con vida. El tema del retiro se tocó desde el primer minuto pero para él parece que no hay forma en que eso pase al menos no antes de intentar regresar al futbol.