Christian Giménez reveló información del dopaje de Víctor Guzmán

Ciudad de México.- En el programa de Fox Sports Radio el ex futbolista Christian Giménez habló de la situación que vive Víctor Guzmán luego de dar un positivo en una prueba de antidoping donde además aseguró que no la está pasando nada bien.

Luego de que se le cuestionó sobre la situación de Víctor Guzmán el 'Chaco' Giménez comentó ser un amigo cercano del futbolista y que ha tenido conversaciones con él donde le reveló algunas impresiones del de Guadalajara.

“La realidad es que está pasando un momento difícil, yo lo que pude hablar con él es que afrontará la situación de la mejor manera, ya está, no mataste a nadie, no hiciste nada grave y tendrá que aprender de esto para en un futuro no volverla a repetir”, dijo durante el programa en vivo.

Las impresiones del comentarista dejan entrever que está sufriendo a la par de Guzmán ya que considera que al ser tan cercano lo ha afectado, recordemos que ambos coincidieron en la última etapa de Giménez en el Pachuca y en muchos otros juegos cuando el argentino jugaba para Cruz Azul.

"VÍCTOR GUZMÁN ESTÁ DESTROZADO, ME SORPRENDE TODA LA SITUACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO"#FSRadioMX @chaco_81 confesó que pudo platicar con 'Pocho' Guzmán sobre lo ocurrido con Chivas pic.twitter.com/rympBQrw9E — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 14, 2020

“La verdad de que el jugador está destrozado, es un chico que lo considero muy cercano a mi, pasé cosas extraordinarias con él en el día a día y me extraña toda la situación que está viviendo y lo único que puedo hacer es guiarlo y aconsejarle cosas”.

Por ahora tanto Víctor como el Pachuca se han mantenido en silencio, a la espera de que proceda la revisión de la prueba B para poder descartar el resultado obtenido y revelado hace apenas una semana. Por lo que ha dejado sin permitirle al jugador realizar su preparación al ritmo de sus compañeros hasta que sea arreglada la situación.

Esta tarde los equipos envueltos en este tema se verán las caras en el Estadio Hidalgo, Pachuca y Chivas continúan la jornada 2 del Clausura 2020, el duelo está pactado a iniciar a las 19:00 hrs (centro de México) por Fox Sports.