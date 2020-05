Christian Martinoli ya piensa en el retiro por que narrar ya le aburre

Ciudad de México.- El mensaje de Christian Martinoli la noche de este domingo puso la atención sobre él y Azteca luego de que el comunicador revelara que cada vez se aburre más de su trabajo y ya no lo disfruta como antes.

Martinoli ha estado en las narraciones por más de 15 años ha vivido muchas experiencias a los largo de su carrera, creo uno de los estilos más originales que hasta el momento se mantiene y aunque se ha querido copiar no lo han logrado.

Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. No, pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más", comentó ante Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo en una videollamada.

De acuerdo con Christian esto lo ve ya que cree que su estilo está muriendo, luego de varios años de ser el número 1 en la televisión mexicana cargando en hombros las coberturas de Selección Nacional y los torneo de liga el comunicador dice que ahora solo prefiera divertirse al charlar con sus compañeros que tratar de seguir repitiendo sus celebras frases.

"Pero me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta que el estilo va muriendo, digamos, ha habido una modificación. Yo antes decía muchas frases hechas para ciertas jugadas específicas, ya casi no las digo, prefiero conversar más con ellos y divertirnos sobre lo que está pasando, y cuando el partido está bueno, no hay tiempo para decir pendejadas."

Su última gran narración que rompió las barreras del país fue sobre la victoria de México ante Alemania en el mundial de Rusia 2018, desde ese momento todos sus otros partidos han sido normales nada sobresaliente.

Recientemente ha estado revelando algunas anécdotas acerca de su trabajo como que estuvo cerca de gente de Televisa que lo quisieron contratar, o la vez que iba a ser atacado por alguien con un machete.

Por el momento sigue rompiendo los reating de las televisoras en México cada que sale en las narraciones de la eLiga MX ya que se ha convertido en uno de los preferidos del público.