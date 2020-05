Christian Valdéz aprueba la llegada del futbol profesional a Mazatlán

Sinaloa.- La ciudad de Morelia vive en estos momentos horas de incertidumbre por la casi inminente mudanza de su equipo a Mazatlán, Sinaloa, acción a la que muchos jugadores y ex jugadores han expresado su negativa, sin embargo hay otros que no ven con malos ojos la llegada del futbol a nuevos horizontes.

El ex futbolista mazatleco, Christian “Recodo” Valdéz, quién militará en primera división por 10 años con equipos como Atlas, Jaguares, León y el propio Monarcas, se ha expresado acerca de la partida de los “purépechas" a su ciudad natal, manifestando que en Mazatlán hay cabida para más de un deporte.

En Mazatlán hay para todos. Hay mucha gente que le gusta el beisbol, pero te aseguro que la misma gente que ve el beisbol se junta para ver partidos de futbol, te lo aseguro. Contamos con un muy buen equipo de beisbol como lo son los Venados, pero no hay solo ojos para el beisbol, no es que solamente se apoye al beisbol”.

“La gente ama el futbol en Mazatlán y con este nuevo estadio habrá buenas entradas, más allá de que para el inicio del torneo no habrá gente en las tribunas”, mencionó el ex futbolista en una entrevista con ESPN Digital.

Otros de los aspectos positivos que el “Recodo” destaca sobre la llegada del futbol profesional al puerto, es el distractor social, ya que pide que no estigmatice a la ciudad por la violencia que se vive en otras plazas cercanas como Culiacán, siendo esto muy diferente para Mazatlán en la actuaidad.

Sobre su pasó por la 'Monarquía', Valdéz recordó los buenos momentos que vivió con el Morelia, además de señalar que es triste por la afición que siempre apoyó a su equipo en las buenas y en las malas, sin embargo agregó que entiendo que todo es un negocio que manejan los dueños de los equipos.

Tengo muy buenos recuerdos, es el lugar donde más estabilidad encontré, más madurez. Mucha gente reconoce que fue donde mejor jugué. Me sorprende que se prescinda de una plaza como Morelia. Es algo difícil de digerir y sería un golpe muy duro para la sociedad moreliana. Pero si estas cosas pasan en ligas como la NFL, ¿qué no pasa en la liga mexicana? De repente no sabemos cómo se toman decisiones en el futbol mexicano, pero sus razones tendrán”, apuntó.