Christian y Santiago Gimenez, padre e hijo enamorados del futbol

México.- Ser hijo de un futbolista sin duda no es fácil, pues es obvio que si quieres seguir los pasos de tu padre, la gente esperará que seas igual o mejor que él, sin embargo para Santiago Gimenez, el apoyo de su papá Christian “Chaco”, es lo que mas lo ha impuldado para crear una carrera dentro del futbol profesional.

Santi y Christian Gimenez tuvieron una entrevista con la Liga Mx por el festejo del día del padre, donde ambos compartieron momentos de la vida familiar en el futbol, como por ejemplo los consejos que “Chaco” da su hijo antes de cada partido que este tiene con “La Máquina” de Cruz Azul.

Le digo que el trabajo, la lealtad a su club, a sus compañeros, al trabajo de su entrenador, los buenos hábitos deben formarse desde muy temprana edad. No me gusta que desperdicie el tiempo, em gusta que aproveche el tiempo, no me gusta tanto estar encima de él, pero le reitero que lo que va a marcar la diferencia es la disciplina y el trabajo. Puede errar mil pases y mil goles, pero el compromiso y el trabajo es lo más importante”. Explicó el padre.

Por su parte el “Chaquito” mencionó que fue su padre uno de los mayores motores e inspiraciones para que el decidiera convertirse en futbolista, tanto por lo que logró en canchas con los diferentes equipo, como por el simbolo que se volvió Gimenez dentro del futbol mexicano en casi 20 años de carrera.

Sí, el me inspiró obviamente. Cada quince días iba a verlo a la cancha, me emocionaba el cariño que la gente le tenía a él, la pasión con la que jugaba, lo que transmitía como futbolista; desde siempre me gustó el futbol y qué mejor que tener en tu papá a tu máximo referente, sé que siempre van a existir comparaciones, pero yo lo que quiero es hacer mi historia y jugar por muchos años más”, recordó Santi.

Para Christian, el debut de su hijo con Cruz Azul fue un momento inigualable, ya que recibió la noticia por parte del DT Pedro Caixinha, un detalle que agradece mucho. Sobre dicho partida en la frontera contra Xolos, “Chaco” señala que fue emocionante y tierno, pues tiene mucha a lo que su hijo haga con los 'celestes'.

Me avisó Pedro Caixinha que iba a debutar, que lo tenía considerado, yo estaba con muchos nervios, creo que es un extra que él me tenga a mí, busqué motivarlo en los momentos previos, sabía lo que significaba ése momento para él; es la recompensa a todo un sueño, es el premio a los entrenamientos, a todo, por eso traté de motivarlo, de buscar la parte emocional”.

“Ya en el partido, me tocó transmitirlo, fue lindo, fue emocionante y todo, pero me sobrepasó el tema de los nervios, el verlo dentro de un campo de juego ya como profesional, me empezaron a venir a la mente todos los recuerdos, además de lo especial que sé que para Santiago es Cruz Azul, todos estábamos muy orgullosos en ése momento”, externó el ex jugador de Pachuca.

El primer gol de Santi como profesional fue ante Toluca en el estadio Nemesio Diez, un momento que quedará para la historia de la familia Gimenez, pues la anotación tuvo dedicatoria para su padre, mismo que acababa de cumplir años en ese mes, recibiendo un gran regalo tanto él como su familia.

Fue algo muy lindo, porque tenía muy poco el cumpleaños de mi papá y yo ya le había dicho que quería dedicarle un gol. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando marqué ante Toluca fue mi papá, que estaba en el estadio (Nemesio Diez); sé que él supo que era para él, se lo dije, luego mi mamá, que es celosa, me pidió otro y se lo pude dedicar frente a Pachuca. Ya están a mano. Es indescriptible hacer un gol y que tu familia te esté viendo”, reveló.

