Chucky Lozano es borrado de Napoli por Gatusso

Napoli.- Siguen las malas noticias para Hirving Lozano, luego de presentar molestias físicas durante los entrenamientos su director técnico Gennaro Gatusso ha decidido no convocarlo para el siguiente partido que es frente al Cagliari correspondiente a la fecha 24 de la Serie A.

En la semana tampoco vio actividad en el duelo de la Copa de Italia cuando el Napoli se enfrentó ante el Inter de Milán donde sacaron la victoria. Pero desde la llegada de Gatusso a la dirección técnica el mexicano no ha visto juego con regularidad acumulando solo 61 minutos.

Esto suma negativamente para Lozano, si no era tomado en cuenta cuando se encontraba bien físicamente, le costará ganar la confianza de nuevo ahora que regrese de una lesión. Aunque Gatusso habla bien de él eso no lo demuestra al momento de llamarlo al campo, hasta ahora tiene más opciones por delante que el mexicano

La baja de Lozano se suma a la Koulibaly, Milik y Allan, todos estos jugadores importantes para la formación estelar del Napoli, esta temporada no ha sido la mejor de todas, si bien es cierto arrancaron con buen ritmo siendo segundos detrás de la Juventus ahora se han relegado hasta la posición 11 con 30 unidades.

Esto pone en aprietos al entrenador que desde su llegada no ha conseguido muchos buenos resultado, y la presión comienza a subir y de no ganar podría estar despidiéndose del equipo. Por su parte Lozano no se sabe cuanto tiempo estará fuera ni que tan grave es la lesión por lo que se deberá esperar el parte médico del Napoli.