"Chuy" Corona desea retirarse con el Cruz Azul

Ciudad de México.- A pesar de los rumores que continúan situando a Jesús Corona en las Chivas, el arquero celeste tiene claro algo: querer colgar los guantes como portero de La Máquina.

"LE QUEDAN 6 MESES DE CONTRATO! Jesús Corona agradeció interés de Chivas; además, habló sobre el adiós de Jémez en Cruz Azul:"

Así lo declaró el guardameta mexicano, quien aseguró que ese ha sido uno de sus objetivos y por ahora mantiene contrato vigente con el cuadro celeste por seis meses más.

#CruzAzul



"Nos gustaría mantener el proyecto de Paco Jémez, nos cayó bien su llegada. Nos agradeció el esfuerzo".



"Nos gustaría mantener el proyecto de Paco Jémez, nos cayó bien su llegada. Nos agradeció el esfuerzo". Jesús Corona

“Es uno de mis objetivos, el permanecer en la institución. Me gustaría colgar los guantes en Cruz Azul. Para mí es un halago que una institución como Chivas se fije en mi trabajo. Ahora me debo a Cruz Azul y estoy tranquilo porque tengo contrato todavía”, declaró.

Pese a ello, Corona destacó que una eventual salida no dependería totalmente de él, a la vez que recalcó que Chivas no ha tenido algún tipo de contacto por él.

Jesús Corona, portero de Cruz Azul compartió un poco del balance que esta mañana hicieron sobre la temporada.

“Claro que no depende al 100 por ciento de mí, depende de las directivas también. En lo personal no ha habido ningún acercamiento. Sé que si hubiera alguno me lo haría saber la directiva de mi equipo”, concluyó.

En el draft de junio del 2009 fue firmado por 10 millones de dólares y tres años para jugar con el conjunto de la Máquina del Cruz Azul.

Para el Apertura 2013 el Club Guadalajara demostró su interés en él, y debido a que su contrato con Cruz Azul vencía ese año se especuló acerca de su salida de dicho club, pero Cruz Azul confirmo que le habían ampliado su contrato por 1 año más.

