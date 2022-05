Cibacopa: Venados de Mazatlán saca pecho y le gana a Astros en el Lobodome

Ya en el último cuarto, la fiesta de los rojos se iba consolidar, pues los cambios del coach Marcelo Elusich salieron al pie de la letra, y con la entrada de Jorge “Pocholo” Casillas el juego se tornó con jugadas equilibradas que terminaban en puntos para los locales, en tanto los Astros no encontraron nunca puntería, y sufrirían una dolorosa derrota final de 96-81.

Al regreso del descanso, los rojos del puerto impondrían un ritmo de frenesí, y con una gran defensa por parte del camerunés Gastón Essengue , maniataron los ataques de los tapatíos, quienes no encontraron el aro en varias ocasiones, a diferencia de los Venados , que sellaron un tercer cuarto de mucha eficacia con un 73-63 en su favor.

Para el segundo cuarto, los de Jalisco reaccionaron a los mazazos de Venados y acertarían varios tiros de tres por conducto de Karim Rodríguez , para así acortar la distancia en la pizarra justo ante del descanso, sin embargo, los porteños no bajaron los brazos, y lograron seguir arriba por 48-47.

