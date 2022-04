Cibacopa: Venados hace respetar la casa y derrota a Pioneros

Para el último episodio las acciones no cambiaron mucho, con un Venados poderoso en ataque, que gracias al ingreso de Rico Nuno, Daniel Onofre y Fran Acosta, aumentaron en demasía varios dobles y triples, en tanto los de Mochis cerraron de manera digan el cuarto, dejando una pizarra final de 108-94 para Mazatlán.

Al regreso del entretiempo, los de James Penny no bajaron la intensidad, y aprovechando un juego vertical a la velocidad, así como los buenos tiros de tres de Jermont Horton, llgaron a tener una ventaja de casi 20 sobre los Pioneros en el marcador. Al final dicho cuarto acabaría con un 81-66 en favor de los locales.

