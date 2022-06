Cibacopa: Victoria de oro puro para Venados y la serie regresa a Guaymas

Mazatlán.- Aquí nadie se rinde hasta el final. Ese fue el lema de los Venados de Mazatlán, que ayer se impusieron 96-90 a Ostioneros de Guaymas para poner 3-2 la serie de play off, y así forzar un sexto juego en Guaymas el próximo 16 de junio.

Las acciones

El quinto encuentro inició con mucha intensidad de parte de ambas escuadras, pues Ostioneros quería finiquitar la serie de una vez, y los Venados buscaban mantener vivas las esperanzas.

El toma y daca sobre la duela no cesó y fueron los visitantes los que tendrían una mejor suerte en la ofensiva, con un Dylan Smith que no fallaba los tiros de tres para poner 25-23 la pizarra a favor de Guaymas.

Ya en el segundo cuarto, los rojos buscaron meterse al encuentro de inmediato, y comandados por el impulso del camerunés Gastón Essengue, pudieron acercarse en el marcador y aprovecharon los errores del rival.

No obstante, la cosa no acabaría ahí, ya que se fueron arriba a falta de pocos minutos para el descanso, para sellar un 51-45 parcial en su favor, para irse con ventaja al entretiempo en la duela del gimnasio Lobodome.

Para el tercer cuarto, las emociones no cesaron ya que ambas quintetas no bajaban los brazos para irse en ventaja, y otra vez el descanso no vendría bien a los rojos: tres tiros triples de Jaylen Fisher mandaron a la cima a Ostioneros a la mitad del episodio.

Venados también quiso poner el pie en el acelerador, y pese al buen accionar de Xavier White, no lograron regresar en el score y cerraron 66-64 abajo.

Por fin, el cuarto cuarto se iba poner del lado de Venados gracias a la dupla de la noche, White-Essengue, que remolcó un barco que parecía hundido, y con sus anotaciones dio la vuelta a la pizarra y anotó en el momento clave del duelo.

Guaymas opuso resistencia hasta los últimos segundos, sin embargo, la marea roja se plantó y acabó ganando 96-90 para forzar el sexto cotejo, el próximo jueves, en Guaymas.

Mejores anotadores

El de siempre, Xavier White, con 26 puntos, y Gastón Essengue, con 24, fueron los líderes canasteros de los porteños, mientras que Jaylen Fisher coló 17 tantos al aro para los de Guaymas, seguido por Dylan Smith, con 16.