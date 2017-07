Cibernautas dudan del amor del "Canelo" y su novia

Ciudad de México.- Los usuarios de Instagram no pueden creer que en menos de un mes, el amor entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Shannon de Lima sea tan fuerte.

Y es que el ‘Canelo’ presumió el mensaje que le dejó su nueva novia entre las sábanas de su cama, a través de una imagen que compartió en y que re posteó el programa Despierta América.

Al percatarse de la imagen que posteo el popular boxeador mexicano, de inmediato los usuarios de Instagram opinaron que la relación entre el pugilista y la modelo, es pura falsedad, por lo que algunos criticaron y se burlaron de la pareja del momento.

“Waoo este es amor, pero será de los dólares, tienes que ganar esta pelea, qué bien el próximo creo que es septiembre ‘Canelo’ para que te quiera más”, escribió un seguidor del programa de Univisión.

“No manches, no puedo creer que en menos de un mes ya lo ame a ‘Canelo’, más bien ya está amando sus millones”, agregó otro usuario.

“Ay no nena, that is too much. Guarda algo para más adelante. Esto se ve muy falso”, opinó alguien más.

“Ja, ja, ja, amor de su vida, sí cómo no, pura publicidad”, fue otro de los mensajes, que se agregó al de “Así le decía a Marc Anthony hace un mes”.

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra en su etapa de preparación para su mega combate entre el pelador kazajo, Gennady Golovkin a celebrarse en el mes de septiembre en la Arena T-Mobile de las Vegas, Nevada.

Con información de elgrafico.mx