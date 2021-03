Cibernético revela que ha dado positivo a Covid-19: "Ya valió pi.. tengo Covid"

México.- Siguen cayendo victimas por Covid-19, ahora le tocó al luchador Cibernético quien este miércoles reveló que ha dado positivo y lo compartió en redes sociales con un peculiar mensaje a la espera de ver como avanzará la enfermedad en su cuerpo.

Uno de los más seguidos y laureados luchadores de la Triple A, escribió "Ya valió pi... tengo Covid-19, a ver cómo se va desarrollando esta mama...", escribió en sus redes sociales. No reveló más información sobre si ya ha se está tratando médicamente o solo ha guardado reposo. Tampoco si ha resultado con síntomas significativos.

De acuerdo con El Universal quien ha tenido acercamiento con personas cercanas al luchador confirmaron que ha presentado algunos síntomas leves, pero que ha comenzando su tratamiento pero que están fuera de peligro.

No es la primera vez que en los últimos meses ha tenido que visitar un hospital, recordamos que se le diagnosticó un problema en su vesícula por lo que tuvo que ser internado. Al final logró recuperarse y no pasó a mayores.

Octavio López Arriola, el que es su nombre verdadero como a muchos otros luchadores le ha afectado estar desempleados y para seguir dentro del show ha concedido algunas entrevistas para algunos medios de comunicación para platicar sobre su carrera dentro de la Lucha Libre. También para estar en contacto con sus fans.

Cibernético cuestionado por su físico

En los últimos meses el mismo Cibernético habló fuerte sobre su aspecto físico ya que muchos de sus fans le recriminaban que ya no era el mismo y que ya no se cuidaba. Ante estas acusaciones el luchador dejó claro que ya no es lo mismo los 20 que ahora que está llegando a los 50 años.

Además en una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante confesó que en una gran parte de su carrera llegó a usar drogas para mejorar su físico. "Me inyectaba "vitaminas". No, eran medicamentos, complementos, pero no porque te los pongas ya te vas a poner grande. Hay que saber los tiempo, tienes cierto tiempo y dejar de usarlos", comentó el luchador.

Cibernético fue uno de los luchadores estelares de los años 2000 en donde su gran corpulencia y su técnica el momento de la pelea lo hacían un gran espectáculo al momento de subir al ring. Pero no todo fueron momentos buenos, pues antes de llegar a ser el reconocido luchador con un "ojo biónico" durmió en las calles buscando esa oportunidad de sobresalir.