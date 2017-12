Ciclista Rigoberto Urán, Deportista del Año en Colombia

Bogotá, Colombia.- El ciclista Rigoberto Urán, que dio la sorpresa como subcampeón del pasado Tour de Francia y que ganó la clásica Milán-Turín, fue proclamado Deportista del Año en Colombia por el matutino El Espectador de Bogotá.

Urán, de 30 años y de origen campesino, terminó a 54 segundos del cuádruple campeón Chris Froome en Francia y pese un daño en su bicicleta cerca de la meta se adjudicó la fracción Nantua-Chambéry, considerada la más importante de la carrera. Cumplió la brillante campaña como miembro del equipo estadounidense Cannondale-Drapac.

Fernando Gaviria fue segundo pic.twitter.com/XD69BsOALh — EtapaCOL (@etapacol) 4 de diciembre de 2017

“Hace dos años aprendí que los resultados no pueden afectar la felicidad... Yo siempre había querido correr el Tour de Francia pero no era feliz y me dije ‘desde hoy quiero correr y disfrutar independiente de los resultados’“, manifestó tras recibir el trofeo.

Mijitos nuestra felicidad no puede depender de los triunfos. #DeportistaDelAño pic.twitter.com/V0Hl1HkCJS — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) 4 de diciembre de 2017

“Los equipos nos pagan para ganar pero somos seres humanos y tenemos que disfrutar de lo que hacemos”, indicó Urán, medalla de plata en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Londres.

PREMIOS PARA EL CICLISMO

Rigoberto Urán y Fernando Gaviria ganan premios en el deportista del año de El Espectador pic.twitter.com/Peoo0K2Pkb — EtapaCOL (@etapacol) 4 de diciembre de 2017

El segundo lugar fue para Fernando Gaviria, el ciclista con más triunfos (17) en la temporada, cuatro de ellos en el Giro de Italia.

Escuchamos a Rigoberto Urán, el deportista del año. ¡Felicitaciones a Rigo! pic.twitter.com/PqJekzC10u — Win Noticias (@NoticiasWin) 4 de diciembre de 2017

Éider Arévalo, campeón mundial de la marcha de 20 kilómetros en Londres, completó el podio.

El técnico Juan Carlos Osorio, que clasificó a México al Mundial 2018, fue elegido Técnico del Año y el trofeo fue recibido por su asesor, el colombiano Luis Pompilio Páez.

"Mijitos nuestra felicidad no puede depender de los triunfos", declaró Rigoberto Urán en sus redes sociales tras recibir el premio al #DeportistaDelAño. https://t.co/K3Bg4tQkXo pic.twitter.com/UQKxqKOcEA — ESPN Bike (@ESPNBike) 4 de diciembre de 2017

El combinado nacional de Colombia, que también ganó el derecho de participar en la cita de 2018 con el argentino José Pekerman en el banco, fue escogido Equipo del Año.



La elección se hace mediante una consulta con los periodistas deportivos del diario y es el galardón deportivo más prestigioso en Colombia desde su creación en 1960.

