¡Cierra con victoria! México doblega a El Salvador en el último juego de esta Fecha FIFA

San Salvador, El Salvador.- La Selección Mexicana no tuvo problema en vencer a una triste representación de El Salvador que se dedicó a soltar patadas en lugar de mostrar estilo futbolístico en las eliminatorias para calificar al Mundial de Qatar 2022.

Un abarrotado Estadio Cuscatlán no sirvió de mucho para La Selecta y en cambio el Tricolor manifestó su acopló al sistema de Gerardo "Tata" Martino para obtener otros tres puntos en virtud de un 2-0 que los mantiene en el 1er lugar del Octagonal Final, después de 6 jornadas disputadas.

Los tres partidos de la semana afectaron a los futbolistas mexicanos, pues antes de los 30 minutos varios elementos de la Selección Nacional sintieron varias dolencias que pusieron en predicamente al "Tata", la más complicada la de Alexis Vega que no pudo seguir y en su lugar ingresó Jesús Manuel Corona.

Superando los 30 minutos del encuentro México llegó con más peligro hacia la puerta que defendió Mario Antonio Martínez. Mediante un corner el zaguero central Héctor Moreno cabeceó el balón y volvió a anotar tras casi cuatro años de no hacerlo con el Tricolor.

Salvador trató llegar por las bandas.Tuvo intentos de gol pero nada que pusiera en peligro el marco de Guillermo Ochoa. Quien tuvo más trabajo a lo largo de 90 minutos fue la defensa cuscatleca, la cual atestiguó la polémica expulsión del central Mario Jacobo.

Con un hombre de más en el terreno de juego México pudo liquidar a los salvadoreños, empero la confianza y poca precisión de pases no otorgaron una jugada de peligro y en cambio sufrió la expulsión de Néstor Araujo, quien abandonó su zona y por consecuencia de meter un manotazo recibió la segunda amarilla y no estará disponible para la siguiente Fecha FIFA.

El público hizo su papel impulsando a sus jugadores, no obstante, no ocurrió algo más allá que fuera cercano al empate de El Salvador, así que en un trazo largo que ganó Raúl Jiménez decidió hacer toda la jugada al no ver algún acompañante y tras un desborde le cometieron penal, mismo que él anidó para catapultar el triunfo mexicano en el Monumental Cuscatlán ya en el tiempo suplementario.

La Selección Nacional suma 14 puntos en el Octagonal Final, producto de 4 triunfos y 2 empates. Llegará invicto para la siguiente Fecha FIFA del mes de noviembre, la cual será la más compleja al marcar tres visitas en su calendario; contra Estados Unidos, Canadá y Jamaica. El Salvador bajó al 7mo lugar con 5 unidades.