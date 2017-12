Cinco candidatos para dirigir a Frayles

Guasave, Sinaloa.- Un total de cinco candidatos tiene la directiva de Frayles de Guasave para que tomen el timón del equipo en la campaña 2018 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, la cual inicia el 9 de marzo.

Dos estadounidenses, un par de argentinos y un mexicano son quienes integran el grupo de entrenadores que están en el radar del cuadro de la “sotana”, pero de todos solo uno no conoce la liga.

Jeff Moore, Leroy Davis, Raúl Baccalá, Marcelo Elusich y Jonathan Meza son quienes ya están en pláticas con la gente de pantalón de largo de esta organización y será entre el 10 y el 15 de enero cuando uno de ellos sea elegido.

Currículums

Arturo Gaxiola Romero, socio del club, detalló que Jeff Moore fue un gran jugador y en Cibacopa ya estuvo como asistente en la escuadra de Náuticos de Mazatlán, mientras que Leroy Davis todavía está como jugador activo, pero ya piensa en el retiro, pero como entre sus planes está el ser entrenador, le ha pedido una oportunidad a la gente de Frayles para hacer su debut aquí.

“Leroy trae ese proyecto de iniciar su carrera de entrenador con Guasave en el Cibacopa, y nosotros no lo vemos mal, por eso está entre los prospectos, pero aún no sabemos si él será el elegido”, detalló. Sobre Jonathan Meza y Marcelo Elusich reconoce que no hay mucho que decir de ellos, ambos conocen la liga, son buenos coachs y tienen antecedentes en Frayles.

Finalmente, sobre el argentino Raúl Baccalá destacó que es una recomendación que les hizo el ex entrenador de Frayles de Guasave, Alejandro Hasbani, destacando que el sudamericano ha sido asistente en la máxima liga de baloncesto en su país y entrenador en el torneo de ascenso pampero.

Interrogante. El argentino Raúl Baccalá ha sido ampliamente recomendado por Alejandro Hasbani, quien con su paso como coach y asistente en el baloncesto de su país, parece tener las tablas para dirigir en el Cibacopa.

Exigencia

Gaxiola Romero destacó que la decisión de elegir al coach de Frayles a más tardar el 15 de enero es porque quieren empezar a armar el equipo con mucho tiempo, pues no quieren trabajar sin planeación.

“Ya hablamos con casi todos los candidatos y nos han hecho propuestas de qué jugadores les gustaría tener en sus filas, donde nosotros solo estamos recomendando a Gary Mondragón para que vuelva al equipo”, señaló.