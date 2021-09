Cindy Prado impulsa a sus followers a tener una mejor vida con tremenda postal

Miami, Florida.- En el continente americano existen distintas modelos que se especializaron en el mundo del fitness pero una en particular siente con mayor propósito y apasionamiento el porque decidió acoplarse en esta rama; el objetivo, mejorar y convertirse en la mejor versión de si misma, hablamos de Cindy Prado.

La modelo de Brasil se dedica a impulsar a sus millones de seguidores a seguir sus pasos para comprender un físico aún más atractivo del cual ya comprenden, y al mismo tiempo obtengan una mentalidad todavía más agradable y concreta, para sacar al aire libre la gran personalidad que existe en el interior de todo ser humano.

Así, llendo a las playas de Miami, ciudad donde milita hoy día en los Estados Unidos, llega a enamorar por tan fantásticos trajes de baños, pareos, blusas y sus atuendos preferidos para hacer ejercicio y acrecentar un mayor volumen físico, para desarrollar cada músculo que genere una figura tan atractiva como el que ella deslumbra de pies hasta su cabeza.

Por esa razón, la princesa Cindy Prado decidió subir un último post en su cuenta oficial de Instagram a seis horas de publicarse esta nota en la página de Debate, luciendo sus atuendos al muy estilo de los 80s, cargando con su brazo derecho la grabadora para comenzar a soltar el cuerpo y empezar su nuevo programa de ejercicios, el cual incitó a sus millones de fans en apuntarse con un largo mensaje, de lo que es el fitness para la brasileña.

Cindy Prado emociona en look ochentero

"¡¡El programa Prado está en vivo!!. Está diseñado para impulsarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo, tanto mental como físicamente", comienza el mensaje de Cindy, el cual continúa con su forma de ver el mundo de la vida saludable y como le cambió la vida a su joven edad.

"Para mí el fitness no se trata solo de cómo te ves, se trata de cómo te sientes, de vivir una vida sana y feliz, tanto física como mentalmente. Este no es otro programa de influencia junto con videos de ejercicios aleatorios, sino que está diseñado con el objetivo de desarrollar un físico delgado y musculoso para las mujeres, donde encontrarán resultados precisos como yo los he visto en mi cuerpo.", explicó la modelo.

Cindy Prado endulza con fenomenal traje para ejercicios

"Nuestro asesoramiento sobre nutrición y estilo de vida ayuda a construir bases sólidas para garantizar que sus resultados duren a largo plazo", finalizó Cindy Prado en su post que llegó a poco más de 2.5 millones de personas, cifra que acumula en su perfil social de Instagram.