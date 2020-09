Cink gana el torneo de Napa de la PGA

El estadounidense Stewart Cink puso fin a una sequía de 11 años sin títulos al ganar este domingo el torneo de Napa de la PGA, su primer triunfo desde el Abierto Británico de 2009.

Cink logró ocho birdies y terminó con un cartón de 65 golpes, siete bajo par en el Silverado Resort en Napa, California.

Terminó con un total de 267 impactos (-21), para llevarse el triunfo por dos golpes de ventaja sobre su compatriota Harry Higgs.

Cink, de 47 años, reconoció que a veces se preguntaba en los años transcurridos desde que venció en duelo a Tom Watson en un desempate en Turnberry si volvería a sentir las mieles del triunfo.

Pero mantuvo los nervios el domingo, luego de un bogey en el hoyo 17, pero redujo su ventaja a un golpe con un birdie después en el par cinco del hoyo 18.

"A veces he estado en condiciones de hacerlo (ganar) y no lo he hecho. Esta fue una semana realmente especial en la que he tenido muchas cosas buenas en mi golf", subrayó Cink.