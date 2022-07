Cinthya Bermúdez, la rubia modelo venezolana que ha enamora en redes sociales.

La modelo y presentadora de televisión Cinthya Bermúdez se ha encargado de enamorar a sus seguidores en redes sociales haciéndose de una gran popularidad gracias a su gran estilo de vida y belleza que muestra en cada una de sus publicaciones.

Cinthya Bermúdez se ha convertido en toda una influencer venezolana que radica en Estados Unidos conocida también por aparecer en algunos videos musicales, en el mundo del espectáculo y deportes, así como en eventos para el entretenimiento que se llevan a cabo para la comunidad latina en la unión americana.

Cinthya Bermúdez luciendo su espectacular figura en redes/Foto: Instagram

Nacida en Caracas, Venezuela, la joven de 30 años de edad, se ha ganado un lugar en el mundo del modelaje venezolano, pero no solo esto, también en la televisión y no solo de su país sino también en Estados Unidos trabajando como presentadora en From Miami TV, ganando gran aceptación en redes sociales mostrando su belleza y linda figura.

Cinthya Bermúdez es una rubia venezolana que se ha encargado de mostrar su belleza y espectacular figura en redes sociales en cada una de sus publicaciones luciendo diferentes conjuntos de ropa, principalmente trajes de baño mostrando sus mejores curvas en todo su esplendor, además de parte del trabajo que realiza en el mundo del modelaje y los diferentes proyectos en los que participa en el mundo de la televisión.