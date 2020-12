Circulan los posibles combates para TLC, el evento del 20 de diciembre en la WWE

Estados Unidos.- La empresa de la Lucha Libre WWE de los Estados Unidos estará teniendo una nueva oportunidad de celebrar el último, Pago Por Ver (PPV), del año 2020 que será para el próximo domingo 20 de diciembre, en el evento TLC (Mesas, Escaleras y sillas) en su traducción.

Hoy en Friday Night SmackDown será la celebración de la marca azul 1116 en donde esta misma noche tendríamos la confirmación de las posibles contiendas en el evento sin descalificación, por los títulos oficiales y el respeto de las Superestrellas de la WWE.

Una de las peleas que ya se espera con mucha ansia y emoción por todos los fanáticos es por el Campeonato de la WWE, entre el retador, AJ Styles, que intentará recuperar su cinturón de la empresa estando sobre el cuadrilátero, de frente, al reciente portador Drew Mcintyre.

El Escocés (Drew Mcintyre) desde su regreso al pancracio, se ha encargado de elevar su popularidad y rudeza cada que mantiene a sus rivales sobre los encordados, y ahora espera retener su título para cerrar el 2020 como el campeón de WWE por segunda ocasión.

Así, este 4 de diciembre podríamos recibir la noticia oficial por parte del director general de WWE, Vince Mcmahon, para los enfrentamientoc en una nueva ediciòn de TLC. Por el momento, te presentamos la que podría ser la cartelera del 20 de diciembre del reciente año en el último PPV.

POSIBLES ENFRENTAMIENTOS EN TLC 2020

Campeonato de WWE (Oficial)

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

(Falta por confirmarse)

Randy Orton vs. The Fiend

Campeonato Universal

Romen Reigns (c) vs. Keivn Owens

Lucha en Mesas por el Campeonato de parejas de divas WWE

Shayna Baszler y Nia Jax (c) vs. Lana y Asuka

(En pláticas)

Campeonato de parejas SmackDown

The Street Profits (campeones) vs. Dolph Ziggler y Robert Roode



Campeonato de las divas de SmackDown

Sasha Banks (campeona) vs. Carmella



Campeonato Intercontinental

Sami Zayn (campeón) vs. Big E



Campeonato de los Estados Unidos

Bobby Lashley (campeón) vs. Riddle



Campeonato de parejas Raw

The New Day (campeón) vs. Cedric Alexander y Shelton Benjamin



Bianca Belair vs. Bayley

Por el momento seguirá en espera la oficialización de las luchas por las semanas previas para este nuevo capítulo de SmackDown y para el siguiente lunes 7 de diciembre en la marca roja, RAW.