Citlali Ríos, la reconocida nadadora y multicampeona de Guasave

Guasave.- Citlali Ríos Gutiérrez es una nadadora guasavense catalogada como una de las más ganadoras en el municipio en diversos torneos de natación, todo gracias a su esfuerzo y preparación, quien desde los cuatro años de edad comenzó su interés por practicar esta disciplina.

La multimedallista cuenta que desde los seis años empezó a participar en torneos locales, siempre bajo la tutela de su padre y entrenador, Ascención Ríos, quien fue el encargado de su formación deportiva desde el principio de su carrera, a quien le agradece haberle inculcado la pasión por este deporte.

“Desde los 12 años empecé a conseguir trofeos de primer lugar en las competencias, por ejemplo, si competía en siete pruebas, en esas mismas lograba quedar como campeona, lo que fue de gran satisfacción para mí el haber vivido estas experiencias desde mi etapa de formación”, relató.

Actualmente la nadadora ostenta alrededor de 600 medallas ganadas en las diferentes participaciones que tuvo, tanto en torneos locales, estatales, como regionales y nacionales, agregándole además 40 cetros obtenidos en otras justas en las que vio acción como invitada.

Ríos Gutiérrez, a sus 28 años, ahora funge como entrenadora de natación en el Instituto Tecnológico de Guasave, así como también continúa con sus prácticas para poder representar a su municipio en más torneos, si la pandemia se lo permite para el próximo año. “Me mantengo en pausa y cuando se requiere regreso a las competencias, cuando se necesita ganar puntos para Guasave en los estatales, con gusto coopero para ello”, dijo la atleta.

La guasavense disputó nacionales en varias ciudades del país, destacando algunos como el de León, Guanajuato; Guadalajara, Hermosillo, Saltillo, Cuernavaca, Tijuana, Durango, entre otros.

También ha participado en triatlón, así como en circuitos de aguas abiertas. “Hubo nacionales a los que no pude asistir por diferentes motivos personales, pero me siento muy contenta por todo lo que he entregado para Guasave”, finalizó.