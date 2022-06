Claudia Aguirre, un orgullo mazatleco

Mazatlán.- Nada es un impedimento para Claudia Aguirre, quien encontró en la natación una pasión para poder seguir sus sueños a pesar de su discapacidad visual.

Claudia de la mano de su entrenadora Karen Aguirre, ha logrado superarse y establecerse como una de las mejores atletas de Mazatlán.

Su maestra comparte con emoción el proceso que vive, en donde tiene a Claudia como una de las caras del deporte adaptado y a la par convive y entrena a un grupo de seis jóvenes que día con día intentan superarse.

Claudia logró destacar en los Juegos Nacionales del 2019, en Colima en donde logró tres medallas (una de oro y dos de plata) y en el 2021 en Quintana Roo con un par de medallas para Mazatlán, en pruebas de 50 y 100 metros libres, además de la de 50 metros dorso.

Karen actualmente está en la universidad, en donde estudia la carrera de Licenciatura en Terapia Física en UA de O, y arrancará próximamente su quinto semestre.

¿Cómo empezaste dentro de la natación?

Mi mamá, me comentó que había clases de natación, siempre me habían gustado las piscinas y me dijo que estaban dando clases aquí en la alberca de Imdem, entré para el verano y nunca me fui aquí sigo.

¿Entraste con la idea de poder competir, o en que momento surgió la idea en ti de poder competir al más alto nivel?

Entre como pasatiempo, luego me ofrecieron competir, yo acepté porque era una experiencia nueva para mí porque yo nunca había tenido algo así de grande, cuando fuimos a Colima fue a la primera competencia que asistí en mi vida y fue un gran reto, me sirvió para salir de mi zona de confort, una experiencia que voy a recordar para siempre.

¿En que momento conociste a tú entrenadora, Karen Aguirre?

Primero entré y tuve que salir debido a la escuela, cuando volví a retomar las clases empecé con Karen y poco después ella me comentó que si no quería competir y acepté, nos empezamos a preparar.

¿Cómo es una rutina para ti en la preparación?

Yo entreno todos los días de lunes a viernes, sábado también a veces, estoy aquí de 15:00 a 17:00 horas. El calentamiento inicia con tres o cuatro vueltas, puede ser con diferentes estilos como mariposa, pecho y crol, también un poco de dorso.

A veces son vueltas con la tabla, varias dependiendo de lo que vamos a trabajar, a veces en el calentamiento solo son unas cuatro vueltas rápidas.

También trabajamos más distancia, a veces pura velocidad o fuerza, también trabajamos en la respiración.

¿Trabajas solo la parte de la piscina o también la parte de la condición física?

Aquí en la alberca solo con la maestra Karen, pero yo en las mañanas voy a CrossFit para ejercitar otros músculos y buscando ser un atleta más equilibrado y rendir mejor en la notación.

¿Cómo ha sido el apoyo de tú familia en tú trayectoria en este deporte?

Mi familia siempre me ha apoyado, mi papá siempre me da el toque del otro lado de la alberca, también viene mi mamá o veces mi hermano.

¿Cómo es Karen como profesora?

Es una entrenadora muy paciente, busca explicarme de la manera que yo la entienda, si me exige, pero porque sabe que yo puedo dar un extra, cree mucho en mí, siempre me habla con la verdad, y me da sus puntos de vista, tomo esas críticas y las trabajamos en el entrenamiento. Es muy buena maestra.

¿Qué opinión tienes sobre los problemas de violencia en contra de la mujer que se viven dentro de nuestro país?

Es muy feo lo que sucede en México, respecto de la violencia contra las mujeres. Afortunadamente a mí nunca me ha tocado vivir una experiencia donde me haya sentido violentada.

¿Te has sentido discriminada por tú condición en algún momento?

Claro que sí. Pero la mejor cosa que yo puedo hacer es seguir adelante sin importar las opiniones de los demás. A la única persona que le debo de demostrar que si puedo hacer algo es a mí misma.