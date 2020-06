Claudio Pizarro anuncia su retiro

Alemania.- Luego de 24 años de carrera como futbolista profesional jugando en las mejores ligas del mundo, el delantero peruano Claudio Pizarro a confirmado que se retirará del futbol al finalizar la actual temporada de la Bundesliga con el Werder Bremen.

El atacante de 41 años quiere salvar a su club, el Werder Bremen, de la hoguera del descenso donde se encuentra en estos momentos, pues aún les quedan cuatro jornadas por disputar y tiene un margen de puntos por alcanzar y salir de los últimos tres lugares de la tabla general.

Por otro lado, Pizarro destacó volver al futbol de Perú para jugar con la Alianza Lima, tal y como lo especulaba la prensa del país andino en pesada. Por otro lado el delantero fue preguntado por su secreto para mantenerse en la élite del futbol mundial a su edad, pues es de los más veteranos de la Bundesliga.

No hay un secreto. No te diría que tengo uno solo. Simplemente son mis ganas de divertirme. Estar en el campo es muy especial para mí. Compartir en el camerino es algo que sin duda voy a extrañar por mucho tiempo. Mi motivación para entrenar, compartir y disfrutar del fútbol es lo que me ha llevado a permanecer tanto tiempo en la élite", mencionó.