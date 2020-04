Claudio Suárez cree que la Liga MX cometió un error

Ciudad de México.- La Liga MX le dio, aun sin intención, cierto impulso a la nueva Liga de Balompié Mexicano, consideró el ex seleccionado nacional Claudio Suárez.

"Me parece una buena opción y aparte con la decisión de la Federación de eliminar momentáneamente el ascenso y descenso, seis años, cometió para mi punto de vista un error y esta nueva Liga le va a ayudar a tener ese impulso", expresó vía telefónica el "Emperador".

Un elemento básico de esta nueva competencia es que pone a reconocidos ex futbolistas en puestos directivos.

"Aparte, por lo que he estado viendo está respaldada por muchos empresarios que en un momento, tengo entendido que quisieron entrar a la Liga MX y no los dejaron, por eso crearon esta nueva Liga en la que están involucrados ex jugadores con una gran trayectoria como Carlos Salcido, que es el presidente, Ramón Ramírez, presidente deportivo de Ensenada, Ramón Morales o Manolo Martínez que también están involucrados, muchos ex jugadores que van a ayudar con su imagen, tipos muy honestos y eso cuenta muchísimo para que el proyecto tenga credibilidad", comentó Suárez.

Claudio Suárez cuando defendió el Tricolor. Foto Agencia Reforma

Claudio reside en Los Ángeles. Trabaja como comentarista y además tiene una escuela de futbol. No ve con malos ojos la idea de incorporarse en un futuro en una competencia como la LBM, siempre y cuando ofrezca las suficientes certezas.

Es cosa de analizar el tipo de proyecto para apostar por ello, yo estoy estable con mi actividad, pero me encantaría seguir dentro del futbol profesional.

"Estuve un tiempo como directivo en Querétaro, ya tiene siete u ocho años, no me fue mal, tuve esa experiencia buena y el proyecto se terminó por temas extracancha, pero en lo deportivo se hizo un buen trabajo. Como entrenador tengo una escuela de futbol en Los Ángeles, me gusta tanto el tema de dirigir como ser director deportivo", mencionó.

Te puede interesar:

Julio César Chávez estuvo cerca de ser futbolista pero el boxeo ganó terreno

La Liga Española anuncia su regreso a los entrenamientos este 4 de mayo

Cristiano Ronaldo acusado de revelar el test de Covid-19 de Dybala