Club América: Alondra González arremete contra Leo Cuellar por no confiar en ella

Ciudad de México.- La futbolista profesional, Alondra González arremetió contra el actual entrenador del América Femenil luego de que en su estancia en el club siempre la hizo dudar de su capacidad para jugar futbol al no darle más oportunidades.

En una entrevista para TUDN, la jugadora que actualmente se encuentra sin equipo dijo que no tiene una buena relación con él debido a que siente que no confía en ella para desempeñar un rol dentro del campo.

"Te hace dudar de tus capacidades, yo entraba con miedo al campo. Recuerdo un partido en el que entré con mucho coraje, se lesionó Monica Ródríguez, él volteó a la banca y yo como que levantaba la mano pero no hacía cambio pensé; 'no tengo que demostrarte nada si no mí, demostrarme que puede portar la camiseta más grande de México", comentó a TUDN.

González comentó que apesar de su mala relación ha sido capaz de aprender del entrenador, diciendo que por más que intentar caerle bien a un entrenador futbolísticamnte si no le gustas, difícilmente cambiará de opinión.

Alondra fue la la primera jugadora que emigró de un equipo grande a otro, su debut en la Liga MX Femenil, lo hizo con las Chivas, pero hace un par de temporadas fue contratada por América equipo que prefiera profesionalmente que a Chivas.

Por herencia le voy a Chivas, pero nunca he sido muy fanática del futbol, no soy de sentarme a ver un partido: profesionalmente prefiero al América". recalcó.

Por ahora Alondra no tiene equipo, ya que decidió no renovar su contrato con América para participar en el programa de televisión Exatlón, en el cual ya terminó su participación y ahora se encuentra en su casa compartiendo contenido en sus redes sociales, lo que le ha valido ser una de las preferidas en las redes durante esta cuarentena.

