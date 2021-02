Club América: Andrés Ibargüen revela que la directiva de las Águilas lo amenazó para irse

Torreón.- Fuertes declaraciones las que ha revelado el futbolista colombiano, Andrés Ibargüen en donde acusa a la directiva del Club América de amenazarlo para que encontrara un equipo fuera de las Águilas para tener libre su lugar como extranjero. Explica que todo se trata dentro del ámbito deportivo pero asegura que se llegó a sentir incomodo con la situación.

Su camino en las Águilas no fue el mejor y en los últimos meses ya veía como lo dejaban de lado lo que fue muy frustrante para él en su carrera al punto de buscar un nuevo equipo y fue Santos el club que apostó por él en las últimas horas del mercado de fichajes que cerró el pasado 31 de enero.

La fuerte experiencia la compartió para Fox Sports donde comentó todo lo que había vivido en el América en los últimos meses, asegura que su camino con el equipo iban pues arrancó la temporada como uno de los titulares pero una lesión en la jornada 1 cambió todo el resto pues reapareció hasta la jornada 11 del Guard1anes 2020.

"Empiezo el semestre como titular, después de la Copa por México, me logro estabilizar en el once, lastimosamente se da una lesión y luego contraigo Covid-19. Hubo un acercamiento que era primero en lo económico donde no nos pusimos de acuerdo, después me anuncian la posibilidad de salir". Agrega que durante el torneo pasado tras regresar a la banca vio como no le tomaban en cuenta y fue donde comenzó la relación dura con la directiva.

"Hubo cosas de que si no me iba, me quedaría son jugar como ya había pasado con algunos compañeros. Les dije relativamente con respeto: "ustedes pueden decidir, yo voy a prepararme siempre bien, si me ponen, voy a tener la tranquilidad", en ese tono culminó su temporada 2020 con las Águilas. Ya con un pie fuera vio una nueva oportunidad con la llegada de Solari pero nada cambió.

Ante el también rechazo del nuevo entrenador, pudo constatar que era algo ya personal y no deportivo como le hacían ver desde hace algunas campañas. "Empezó como que menos me tenían en cuenta, entonces ya eran cosas que de pronto si no era deportivo, era extradeportivo. Igual seguí preparándome", agregó que aun así vio la esperanza con su llamado al primer juego con Solari pero después ya no más. "Estoy en el primer partido y después veo como que de la noche a la mañana desapareces", finalizó.

Andrés Ibargüen llegó a México con el América para el Clausura 2018, tuvo su debut ante los Pumas el domingo 21 de enero. Por temporada nunca pudo completar una sola campaña, el Apertura 2018 fue la que más veces pudo jugar con 16, siendo 14 de titular y tres goles. Desde su debut ha disputado 66 partidos y solo 8 goles los más recordados son los que anotó ante Chivas.

Ahora su camino le ha puesto en Santos equipo donde no ha debutado ya que según reportó el entrenador Guillermo Almada llegó aun lesionado pero en los últimos días ya había iniciado con el trabajo al parejo de sus compañeros. Aun se desconoce si su debut se aproxime en las siguientes jornadas.