Club América: Ángel Reyna revela que busca retirarse con las Águilas

Ciudad de México.- El volante ofensivo Ángel Reyna está buscando la oportunidad de regresar al Club América para cerrar la carrera que inició en el año de 2004, por el momento no hay nada oficial pero reveló que es uno de sus sueños terminar con el conjunto azulcrema.

Reyna quien fue una de las grandes promesas del equipo de Coapa asegura que no importa lo que vaya a jugar, ya se varios torneos o simplemente minutos pero lo que desea es que su cerrera finalice con las Águilas donde según él tuvo una familia desde sus inicios.

Su último equipo en la Liga MX fue el Veracruz | Jam Media

"Estoy viendo si puedo seguir jugando. Mi idea es retirarme en el América y no buscar el regresar y jugar dos torneos, así juegue 10 minutos, le dé gracias a donde nací, donde se hicieron mis hermanos, donde me han regalado la mejor etapa de mi carrera y mi vida. Todo lo que soy en el futbol, se lo debo al América", comentó para Rincón Águila.

Ángel Reyna confiesa que no hay conversaciones ni acercamientos de él con la directiva o viceversa pero asegura que ellos saben de la disposición por volver a vestir sus colores y espera que le otorguen la posibilidad de hacer su último equipo el América.

"Evidentemente para poder regresar y jugar unos minutos necesito estar activo y estamos viendo la posibilidad. No he hablado con nadie de la directiva ni nada, pero no pierdo la esperanza de que se pueda dar un acercamiento de ambas partes y a lo mejor alguna de las personas que sabe que adoro al club me dé esa oportunidad", finalizó.

En 2011 se convirtió en el Campeón de Goleo de la Liga MX | Jam Media



El apodado "Pleititos" se fue de América luego de algunos problemas con sus propios compañeros, principalmente con Aquivaldo Mosquera por ciertos comentarios que dejaba mal parados y hacia notar la falta de amistad dentro del vestidor. Antes de irse Reyna se convirtió en el último mexicano en América en lograr un título de goleo y hasta hace unas temporadas era el último jugador mexicano en tener ese lugar hasta la llegada de Alan Pulido.

Ahora solo queda esperar para saber si hay alguna oferta con el club. Ante el rumor de que colocan a Rubens Sambueza en Mazatlán FC podría existir la posibilidad de que su incorporación se pueda dar.

