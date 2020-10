Club América: Federico Viñas da positivo a Covid-19 y se pierde la Jornada 16 ante Tigres

Ciudad de México.- Este miércoles la Liga MX ha revelado un caso positivo de Covid-19 dentro de las Águilas del América el cual se trata del delantero Federico Viñas quien lo anunció en sus redes sociales. Ante este mensaje el charrúa no estará disponible para la jornada 16 del Guard1anes 2020 ante los Tigres y posiblemente tampoco para el cierre de temporada ante Bravos.

A través de un comunicado la Liga MX en conjunto con el Club América revelaron el caso positivo del delantero uruguayo, "Previo a la jornada 16 del torneo Guard1anes 2020, el 26 de octubre se realizaron 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales arrojó un resultado resultado positivo. El jugador se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del Club y de un neumólogo", se puede leer.

También a través de la cuenta de Instagram del jugador informó con una historia anunciando su contagio, solo que a diferencia de lo mencionado por el comunicado de la Liga MX, Viñas informa que si ha sentido los síntomas de Covid-19 mientras que el liga dice ser asintomático.

"Hola a todos, buenos días primero que nada. Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado pero es lo que te tocó. También quiero decirles que no se relajen tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien", escribió Viñas.

Anuncio del futbolista en sus redes sociales | Foto Instagram

Además de su anuncio de ser positivo también reconoció que ha mantenido una total responsabilidad ante la situación, además de pedir a las personas que sigan cuidándose para que no transmitan el virus y no se contagien.

Federico Viñas en este torneo ha estado muy activo, ha sido participe de 13 juegos como titular de 15 disponibles, esto luego de la lesión que sufrió ante el Toluca, que lo dejó fuera del Clásico ante Chivas y que ante Cruz Azul lo hizo ingresar para el complemento. Ha estado presente en el marcado en 6 ocasiones, junto a Henry Martín son los goleadores del equipo, tiene 1098 minutos jugados en lo que va del torneo.

Con este contagio el América suma apenas su tercer caso de coronavirus, en el inicio de la temporada un jugador juvenil y una persona del cuerpo médico dieron positivo, desde ese momento no han tenido problemas con eso hasta el día de hoy, eso lo pone como uno de los equipos que menos han sufrido por las bajas de Covid-19 pero si por las bajas de lesiones.

América actualmente ocupa el lugar 4 de la clasificación con 28 puntos, por el momento está dentro de los conjuntos que entran a la fase de los 4tos de final de forma directa, pero eso puede cambiar en la siguientes jornada, hasta ahora es imposible que quede fuera de la fase final pero podría llegar a jugarse la vida en la repesca si sale de los primeros lugares.