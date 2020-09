Club América: ¿Federico Viñas estará listo para el juego ante Cruz Azul?

Ciudad de México.- Apenas ayer se ganó el Clásico Nacional pero América ya piensa ahora en Cruz Azul, su siguiente rival y por ello quiere tomar a sus mejores jugadores para esta a tope para el segundo partido que en el papeles exigirá más. La única duda que ahora estaría sobre la mesa es si Federico Viñas ya podrá estar en el campo como titular.

Luego del partido ante Toluca del sábado anterior donde el charrúa tuvo que salir al medio tiempo por una lesión en la rodilla, durante la semana estuvo entre algodones y fue hasta el día viernes que se dio la noticia que si estaría en el Clásico pero aun no se sabía que de titular o banca. De último momento se decidió que estuviera en la banca para cuidarlo y solo en caso extremo sería utilizado.

Al final no fue necesario y estuvo en la banca los 90 minutos. Ahora la incógnita está en si podrá arrancar este domingo ante Cruz Azul. La respuesta que todos los americanistas esperan es un si, pues junto a Henry Martín son le dupla más encendida de la liga, pero la verdad es que el pronostico es reservado hasta el momento. De parte de la directiva no se ha revelado si estarán esperando hasta el último momento como ante Chivas para saber si deberá estar o no de arranque.

Se espera que este domingo el trabajo sea moderado o incluso que no se tenga para iniciar desde este lunes la preparación, y ver si ya Miguel Herrera trabaja o no con el delantero uruguayo o se inclina por darle una nueva oportunidad de Giovani Dos Santos y al parado que utilizó de 4-4-1-1.

Federico Viñas representa para América un hombre importante en la delantera pues de los 22 goles que han marcado en el torneo 5 son de él, estando en 10 partidos como titular. Eso sumándole la gran dupla que hace con Martín quien también tiene 5 goles y entre ambos suman casi la mitad del ataque del equipo. Es por eso de suma importancia para Miguel Herrera saber si podrá contar con su jugador dentro de 8 días.

Este es apenas su tercer torneo con América donde ya rebasó la cantidad de partidos que tenía en sus primeros dos certámenes que fue de 5, esto por temas de llegar luego de haber iniciado el torneo en y por la cancelación de un torneo. Ahora acumula ya 10 partidos y 5 anotaciones sumando ya 10 goles desde su arribo con el primer equipo.