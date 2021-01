Club América: Guillermo Ochoa y Richard Sánchez positivos a Covid-19

Ciudad de México.- Las pruebas de Covid-19 realizadas por el Club América se han comenzado a revelar dando como positivo a dos futbolistas más que se unen a Nicolás Benedetti, ellos son Guillermo Ochoa y Richard Sánchez que a través de sus redes sociales confirmaron ser unos de los afectados.

El primero en confesarlo fue Guillermo Ochoa quien utilizó sus cuenta de Instagram para darlo a conocer, "Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido malestares leves, pero en general me siento bien", comentó el arquero azulcrema.

Además dejó un mensaje a para la sociedad a quien le pidió ser más consiente con lo que otras personas viven. Recomendó a quienes tuvieran tanques de oxigeno y no los utilicen pueden regresarlos para que se puedan realizar y ayudar a más personas que si lo necesitan. También compartió una imagen de una comida hecha por su hija para que se recuperara.

Leer más: Liga MX hace oficial la reprogramación del partido de América vs FC Juárez de la Jornada 3

Así anunciaron ambos jugadores ser los contagiados | Foto: Captura Instagram

Casi al mismo tiempo el mediocampista paraguayo, Richard Sánchez también confirmó ser el tercer jugador contagiado. Y siguiendo el camino de Ochoa utilizó sus redes para dejar el mensaje, "Quiero informarles por este medio que di positivo a la prueba de Covid-19. Hasta el momento me encuentro con muy pocos síntomas". Asimismo pidió seguir con los cuidados para evitar más contagios.

Ellos dos se unieron a Nicolás Benedetti quien desde este miércoles había sido notificado como positivo de Covid-19. Pero aun no queda sellado pues falta la revelación de el resto de pruebas, y de manera extra oficial se espera que sean hasta 6 los casos positivos.

Leer más: La Liga MX llama a los 18 equipos a reforzar sus protocolos de salud y evitar más contagios

La Liga MX previamente de este anuncio había revelado que el partido de la Jornada 3 del Gaurd1anes entre el América y Bravos se reprogramó para el próximo 3 de febrero en busca de que el equipo azulcrema se recuperará para el inicio de la jornada 4 aunque todo dependerá cuando se revelen el total de contagios oficiales.