Club América: La próxima semana se define el futuro de Giovani Dos Santos

El bajo rendimiento de Giovani Dos Santos sigue poniendo en duda su seguimiento con las Águilas del América, además que es uno de los jugadores que más cobran en el plantel de Coapa.

El presidente del América, Santiago Baños, señaló en entrevista para ESPN que el futuro de Giovani dos Santos se decidirá la próxima semana, primero se va a reunir con el técnico, Santiago Baños, para ver cuales son los planes a seguir en este torneo con el jugador.

“Gio termina contrato en verano y la siguiente semana nos sentaremos a hacer un análisis de lo que piensan, posibles llegadas o salidas. Queremos esperarnos a que termine la siguiente jornada y luego sentarnos y platicar para poner las ideas en orden y ver cuáles serían las salidas”, dijo.

Giovani Dos Santos ha batallado desde su llegada al América con muchas lesiones que le han impedido jugar con regularidad. Baños señaló que el se da cuenta de lo mucho que trabaja el delantero en los entrenamientos y le duele el momento tan complicado que pasa Do Santos con América.

“Trabaja horas extras, se cuida, llega temprano y su estado físico ha tenido mala suerte en no tener regularidad. Es un jugador diferente. No se ha consolidado por las lesiones. Hace dos semanas le dieron un golpe y paró una semana. Ha tenido mala suerte en el club y eso me da tristeza, porque lo veo comprometido y con ganas. Por cuestiones externas no ha sido regular, ni demostrar la calidad que tiene” agregó.

Giovani dos Santos percibe 3 millones de dólares al año después de impuestos. No obstante, en Coapa le ofrecieron bonos muy atractivos que están sujetos al rendimiento que tenga a lo largo de la temporada, y a los objetivos cumplidos, de manera que tendría ingresos aún mayores.

Dos Santos solo ha jugado en cinco encuentros solo dos de titular, suma solo 194 minutos jugados con el América en el torneo Clausura 2021.