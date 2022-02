Club América: ¡Más problemas! Henry Martín en duda para jugar el Clásico Capitalino

Ciudad de México.- Más malas noticias para el Club América en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Lo que necesita Santiago Solari es que su equipo derrote a los Pumas UNAM en el próximo Clásico Capitalino, sin embargo una de sus piezas claves en ofensiva se ausentaría de dicho compromiso.

El artillero Henry Martín está en riesgo de perderse el encuentro del próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario, debido a que este jueves 24 de febrero se le detectó una infección en las vías respiratorias que podría causar su inasistencia en el juego de este fin de semana.

El club fue el encargado de anunciar el problema de salud que negó la presencia del mexicano en el entrenamiento de este día, pues estuvo bajo revisión por los especialistas de la instistución de Coapa, encargados de aplicar el procedimiento pertinente para el delantero.

"Parte médico: Henry Martín. El Club América informa que el jugador presenta una infección en las vías respiratorias. Se encuentra bajo observación y seguimiento de especialistas, quienes determinarán el tratamiento a seguir", mencionó la cuenta oficial de Twitter de los emplumados.

Dictamen médico de las águilas

Twitter Club América

Leer más: Liga MX: Toluca y Querétaro luchan su batalla del cociente

En caso de anunciarse la no participación de Henry Martín sería una baja sensible para los cremas, pues en el eje de ataque es el futbolista más certero hasta ahora para el técnico argentino; con dos goles supera la diana de Roger Martínez y Juan Otero, Federico Viñas todavía no concreta en el C2022.

Henry Martín estaría acompañando al canterano Emilio Lara, al peruano Pedro Aquino y el uruguayo Sebastián Caceres en la planilla de los jugadores lesionados, él por temas de salud, mismas que tendrían relación con su contagio por Covid-19 a finales del 2020, enfermedad que le pudo dejar secuelas y apenas empezaron a hacerle daño. Se espera un diagnóstico más específico.

Henry Martín se perdería el Clásico Capitalino

Jam media

Club América visitará el vecino sábado 26 de febrero a Pumas UNAM en la cancha del Estadio México 68. La cita será a las 21:00 horas (tiempo de México) 20:00 horas (tiempo de Culiacán). Las águilas están en el antepenúltimo lugar (16.º) con 4 puntos. Entre tanto los Universitarios se ubican en el 6to peldaño con 10 unidades.

Leer más: Liga MX: Dorados de Sinaloa sin derecho a ascender