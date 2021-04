Club América: Mauro Lainez elogia el trabajo de Santiago Solari

Al inicio de este año, el banquillo del Club América estuvo en suspenso y pocos esperaban que tras la salida de Miguel Herrera alguien pudiera darle solides al equipo de Coapa, sin embargo, la directiva realizó el bombazo del Guard1anes 2021 al fichar a Santiago Solari y los jugadores están contentos con el entrenador argentino, así lo ha dado a conocer Mauro Lainez.

En su llegada al América, Mauro Lainez se ha consolidado rápidamente en el esquema de Santiago Solari, quien ha sido una figura importante para todos en la plantilla debido a que ha podido sacar la mejor versión de cada jugador, así lo manifestó el propio Lainez en conferencia de prensa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Estoy muy tranquilo, me deja un gran sabor de boca por lo que hice en Tijuana y que me permitió llegar aqui, estoy muy feliz de que Solari me haya dado la confianza de jugar en mi posición, es un entrenador magnífico que siempre saca lo mejor de ti, a todos los jugadores nos saca lo mejor y nos ha hecho crecer, estoy muy agradecido de que me tome en cuenta y de que me ayude a hacer un jugador más completo”, confirmó el volante americanista.

Leer más: Juegos Olímpicos: Conoce los saludos y despedidas en idioma japonés

Mauro Lainez llegó en diciembre del 2020 a las Águilas y en el actual torneo ha disputado las 15 jornadas con el club ha marcado un gol y dado una asistencia, ganándose la confianza de Solari.

Sabía que iba a ser difícil ganarse un lugar en el Club América, pero me ayudó que la forma en que me recibieron en el club, mis compañeros, y todos. Pertenecer en este equipo me llena de alegría pero también sé que no hemos ni he ganado nada”, agregó.

Mauro Lainez durante un partido con el América en la Liga MX/Jam Media

Respecto al trabajo en equipo, el mayor de los Lainez aseguró que el trabajo táctico que se hace durante la semana ha dado resultados positivos que les han permitido estar en la parte alta de la tabla.

“El equipo está muy bien en todos los sentidos creo que defensivamente se ha mejorado, pienso que el orden táctico ha ayudado a estar en las posiciones de arriba y resolver los partidos cuando se tienen que resolver, todos siempre queremos participar y queremos ayudar a ganar siempre”, sentenció Mauro Lainez.

Leer más: Liga MX: Atlas a buscar romper racha de cinco derrotas seguidas ante Chivas

El América que marcha en el segundo puesto de la tabla general del torneo Guard1anes Clausura 2021 con 35 puntos y ya ha asegurado su participación en los cuartos de final, visitará este domingo al Toluca e intentará arrebatarle el liderato al Cruz Azul con el que empató la jornada pasada.