Club América: Miguel Herrera aplaude la iniciativa de sus jugadores al reducirse el sueldo

CDMX.- El primer equipo del América puso el hombro para sostener al resto de las Águilas, gesto que reconoció el técnico Miguel Herrera.

El "Piojo" entiende que la solidaridad es la mejor herramienta para ganarle el partido al Covid-19, como lo hicieron los azulcremas de Primera División al diferir un porcentaje de sus contraprestaciones y así proteger el salario de jugadores de fuerzas básicas, de la femenil y de los empleados administrativos menores del club.

�� Comunicado Oficial: El Club América informa sobre diferimiento de contraprestaciones del Primer Equipo y Cuerpo Técnico. #ClubAméricaTeAcompaña #SOMOSAMÉRICA ������ pic.twitter.com/g1jJQIjIdQ — Club América (@ClubAmerica) April 16, 2020

"Son solidarios. Empezaron a proponer ideas y ellos mencionaron de esta reducción de sueldo donde el cuerpo técnico y la directiva se unen aceptando esta propuesta, que nos parece extraordinaria de los muchachos.

"Lo importante es ayudar al club en estos momentos difíciles y la parte más sólida de la nómina de un club siempre serán jugadores y cuerpo técnico. Creo que es algo muy bueno para todos la propuesta de los muchachos y nos pareció extraordinariamente bien, por supuesto al cuerpo técnico y directiva. Todos sumados en esta situación", dijo el "Piojo" a CANCHA.

Varios personajes de la industria futbolística, entre ellos Herrera, han participado en diversas dinámicas como el reto para donar 25 despensas o donar comida a los repartidores de la misma, que siguen haciendo que México se mueva.

"Creo que sí es muy importante que la gente pública haga llegar esos mensajes y que pueda estar apoyando porque, por supuesto, los ve mucha gente. Lo importante y lo que queremos no es que vean que donamos o que estamos ayudando. sino que mucha gente se sume a esta ayuda.

"Habrá mucha gente que se sume, habrá otra que no pueda, por supuesto lo entendemos y tratamos de ayudar a esa gente que no puede y la que no puede donar que se sume la idea de la no transmisión, para estar todos tranquilos", expresó.

Sin contagios

El América informó que hasta ahora ninguno de sus integrantes ha dado positivo por Covid-19.

"El cuerpo médico ha intensificado su supervisión y está al pendiente de nuestro personal en todo momento", publicó.