Club América: Miguel Herrera consigue 5 de 9 puntos en loa Clásicos a un alto precio

Ciudad de México.- Este sábado se jugó el tercer y último Clásico en fila de este Guard1anes 2020 de la Liga MX para Miguel Herrera y las Águilas del América. El balance de los tres duelos fue positivo en cuestión de resultados pues de 9 puntos dispinibles lograron quedarse con 5, pero a cambio de manetener el invicto perdió lo más importante y esos fueron a sus jugadores que con una racha de lesiones tuvo que adecuar su equipo.

Con el empate ante Pumas, los de Coapa se mantienen en la cima cerca de asegurar por lo menos el no salir de los primeros 8 en la parte final del torneo. Actualmente ocupa el lugar 3 con 25 puntos solo uno atrás de Cruz Azul que juega este domingo. Abajo están los Pumas con 24 unidades que es donde limita la zona de los calificados directos, el mas cercano es Tigres con 23 puntos.

Poniendo en la balanza los jugadores lesionados con los puntos obtenidos ligeramente ganó lo conseguido pues aunque tuvieron que echar mano de jugadores juveniles pudieron el control en muchas partes del juego que le permitió no perder. Además de que las lesiones ocurrieron en un momento en el que aun tendrían la posibilidad de volver para la fase final, ya que si hubiera sido un poco más adelante sería un problema más.

Balance total de los Clásicos

América vs Chivas

Ante Guadalajara el equipo tuvo momentos importantes principalmente antes del gol de Giovani Dos Santos mismo que cayó al minuto 26 del primer tiempo. El juego en conjunto en esa duelo se vio mermado para el complemento pues la generación de futbol fue poca y no tuvieron más jugadas de gol el resto del partido. En ese partido no hubo bajas considerables solo la de Federico Viñas que no pudo tener actividad por un dolor en la rodilla un partido antes.

Cruz Azul vs América

América contra Cruz Azul las cosas fueron muy parecidas, los dos equipos se preocuparon más por no perder o conceder el primer del partido. La Maquina fue por muchos momento dominador. Fue ahí donde las cosas con los jugadores comenzaron a tener problemas. El primero en no continuar fue Guillermo Ochoa, seguido de Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera. El juego no pasó a más, terminaron empatando sin dar mucho espectáculo y ya con 4 puntos en la bolsa para Miguel Herrera.

Nicolás Benedetti volvió a marcar gol con el América | Foto: Club América

América vs Pumas

En su último Clásico en la cancha del Azteca los Pumas han sido de los 3 que más juego le han dado al conjunto azulcrema, fue el único que le pudo hacer gol en dos ocasiones. A diferencia a lo mostrado en los dos Clásicos pasados este tuvo más intensidad y llegadas a pesar de las bajas de ambos equipos. Cualquiera de los dos pudo haberse quedado con el partido pero las fallas en la última jugada sentenciaron el empate.

Recuento de daños con bajas de América

Guillermo Ochoa - Baja 6 semanas

Emanuel Aguilera - Baja indefinida

Sebastián Cáceres -Baja indefinida

Paul Aguilar - Baja indefinida

Jorge Sanchéz - Convocado a Selección

El siguiente partido para el América será hasta el lunes 19 de octubre ante el León, el mejor equipo de la temporada que ya se ha calificado a la fase final al llegar a los 30 puntos a falta de 15 por disputarse.

Para Miguel Herrera el parón por la Fecha FIFA será una ayuda para poder recuperar a los jugadores que más pueda. Se espera que los hombres en la central sean los primeros en regresar al campo dentro de dos semanas.