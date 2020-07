Club América: Miguel Herrera se defiende de quienes piden su salida del equipo llamándolos "tontos"

Ciudad de México.- El torneo de pretemporada desató una ola de comentarios en redes sociales que pedían que Miguel Herrera dejara al equipo, argumentado mala calidad de juego, equipo sin idea. Esas mismas criticas llegaron a los oídos del Piojo y se mostró sorprendido que sigan con esos mensajes llamando a las personas que lo quieren fuera "tontos".

Previo a su debut en la Liga MX de este lunes, Miguel Herrera fue invitado a un programa de TUDN donde se la estuvo cuestionando la actualidad del equipo y que además no dudaron en preguntarle que opinada sobre los constantes mensajes de personas que ya no lo quieren en el equipo, dejando una respuesta fuerte para todos sus detractores con, "dos o tres gentes tontas".

La conductora Lindsay Cassineli insistió en la respuesta del Piojo que dijo que no lo entiende, ya que la mayoría de la gente que hace su nombre tendencia son personas que solo les gusta el "cotorreo" y buscan la manera de llamar la atención. Ya que desde la participación del equipo en la eLiga MX fue victima de esos comentarios cuando él no tuvo nada que ver.

Pedían mi salida hasta en la e-Liga. Son dos o tres gentes tontas que hacen sus comentarios y otros que lo hacen de cotorreo pero no me ocupa eso, me ocupa jugar bien para estar muchos años acá, acabo de firmar por 4 años", apuntó Miguel Herrera.