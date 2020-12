Club América: Moisés Muñoz criticó la supuesta agresión recibida a Guillermo Ochoa

Orlando, Florida.- El Club América fue eliminado de la Concacaf Liga de Campeones 2020 al caer en el Estadio de Orlando City por 3-1 contra el LAFC del mexicano, Carlos Vela, que anotó doblete en el inicio de la parte complementaria, al 46 y 47 minutos, respectivamente.

Pero una de las acciones que llamó la atención de todos los expertos fue la falta que hizo parecer real el guardameta Guillermo Ochoa, al fingir un golpe de su adversario Eduard Atuesta, por lo que fue reprobado el actuar de Memo, y uno ellos fue el ex portero de las águilas, Moisés Muñoz.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En los minutos finales del encuentro de la parte inicial, una jugada al área del mexicano hizo que el colombiano, Eduard Atuesta, quedará lastimado al recibir un posible contacto de la defensa americanista, por lo que Ochoa fue a su dirección en lo que se percibió como una provocación al volante del LAFC.

En consecuencia, se levantó a reclamar al meta de Coapa para después recibir una cartulina color rojo, por una suposición de Memo al caer al césped después de hacer creer que tuvo un golpe, pero al repetir la jugada no existe contacto alguno. Por lo que, Moisés Muñoz hizo ver su molestia al darle un me gusta al comentario del youtuber, Ivansfull cuando refirió "Lo de Ochoa es una Vergûenza", algo que a los propios aficionados no agradó por parte del ex campeón en 2013.

Guillermo Ochoa resguardando el arco del América

Jam media

Aunque no fue el único en estar en desacuerdo por la manera de actuar de Ochoa. Otro caso fue del periodista deportivo de la Csdena ESPN, David Faitelson, al referir en su cuenta oficial de Twitter: "El arbitro deja con 10 al LAFC de manera injusta. Guillermo Ochoa vende muy bien una supuesta agresión. El juego se descompone", compartió.

De manera que el propio LAFC buscará la oportunidad de apelar la expulsión injusta de Eduard Atuesta, para que pueda formar parte del grupo que estará en la final de la Concachampions el siguiente martes contra los Tigres de la UANL, y buscar su primer palmar internacional.

El partido comenzó con la ventaja de las águilas por medio de Sebastián Caceres a los 11 minutos. Al arranque de la segunda parte, Carlos Vela aprovechó el descuido de la defensa y marcó en dos ocasiones seguidas, para que al 93 en un contragolpe Latif Blessing finiquitara el encuentro, en favor de los angelinos 3-1.