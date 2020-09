Club América: Mujer que paseaba un tigre en centro comercial tendría relación con Sebastián Cáceres

Ciudad de México.- Luego de varios días en los que saltó a la luz una mujer que entró a la Plaza comercial Antara con un tigre, las investigaciones que varios medios de comunicación realizaron dieron con que tenía que ver con el mundo del futbol, para ser precisos podría tener alguna relación con el futbolista de las Águilas del América Sebatián Cáceres.

A través del Francotirador, columnista del Diario Récord quien fue que reveló el nombre de esta misteriosa mujer, quien estaría saliendo con el jugador desde hace poco más de 3 meses. Ella tiene por nombre Mina Ayala y su pequeño tigre responde por Milka.

El periodista dejó entrever que la pareja tienen un tiempo encontrándose más no confirmó si es una relación formal o apenas inician la misma. Incluso a traves de su cuenta de Twitter el mismo Francotirador explicó que dejó cabos sueltos al decir que tal vez no sea su pareja si no más bien una "amiga".

Para todos aquellos que se azotaron con lo de Sebas. Vale la aclaración: no es su ‘novia’. Tienen razón, puse mal la etiqueta oficial. Y ahora pregunto: ¿De verdad es necesario aclarar cómo es la relación de Cáceres con Mina? Si les parece le dejo sólo ‘amiga’".

Mujer pasea a un tigre dentro de un centro comercial | Especial

Mina tuvo varios encuentros en redes sociales con algunas personas que le recriminaban sobre la posesión del animal, mientras que ella se defendió en todo momento argumentando que todo había sido legal ya que en México no hay nada que lo prohíba siempre y cuando se cumplan los requisitos.

En este país no es ilegal la posesión de una especie exótica si se adquiere por medio de vendedores oficiales de animales que autentifican que los cachorros son nacidos en cautiverio", comentó.

Por su parte el futbolista se ha mantenido alejado de la polémica pues a ciencia cierta no hay evidencia que confirme que si tiene alguna relación con la persona que se ve en las imágenes.