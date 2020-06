Club América: Nicolás Castillo no será registrado por las Águilas para el A20

Ciudad de México.- Club América dio a conocer que el chileno, Nicolás Castillo no será registrado para participar en el Apertura 2020, ya que planean que se concentre en su recuperación, además de que ayudará a liberar una plaza de extranjero en el equipo.

Fue a través de Miguel Herrera, entrenador del equipo azulcrema que se dio a conocer que tanto el jugador y la directiva llegaron a un acuerdo para que no fuera registrado en este torneo.

"La directiva llegó a un acuerdo con Nico; él seguirá su proceso de recuperación, la lesión llevará más tiempo de lo que dura este torneo; no pasa por un no registro, porque el no registrarlo así como tal, podría quedar libre, se llega a un acuerdo con él, su representante y ante la FMF; por una lesión se justifica no contar con él para este torneo", dijo el Piojo.

Castillo no ha tenido actividad desde el mes de enero que tuvo una lesión en la pierna derecha que tuvieron que operar, luego de algunas complicaciones el futbolista desarrollo una trombosis que lo mantuvo en el hospital por varios meses. Ahora intenta recuperarse para estar listo para el siguiente torneo. Con su ausencia, América tendrá libre una plaza de "No Formado en México" lo que abre la posibilidad de la llegada de un extranjero más o simplemente para cuidar su lugar.

América se prepara para jugar la Copa por México que iniciará el siguiente viernes 3 de julio en donde abrirá el certamen ante el Toluca, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

