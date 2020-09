Club América: Óscar Jimenez, de suplente a mejor portero de la jornada

Debido a la lesión del guardameta Guillermo Ochoa, apenas mintutos antes de arrancar el llamado Clásico jóven América contra Cruz Azul, el entrenador de las Águiilas, Miguel "Piojo" Herrera le dio la oportunidad de que jugara Óscar Jiménez, quien respondió con una destacada participación en el partido empatado a cero goles.

El portero suplente que hace algunas temporadas era duramente críticado por su inseguridad bajo los trespalos y que de un año a la fecha es respaldado por la gran mayoría de la afición azulcrema, terminó siendo la figura del encuentro que tuvo lugar en el Estadio Azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jiménez tuvo un desempeño extraordinaro, ya que no solamente tuvo dos intervenciones clave en los 90 minutos, sino a revisar sus estadísticas, tuvo 100 % de efectividad. Es decir, de los 7 balones que fueron al arco, los 7 los atajó él.

Las dos atajadas más sobresalientes fueron una en el primer tiempo, a disparo de Luis Romo en una gran reacción con la mano derecha y la segunda, la má peligrosa, el gran achique que le realiza a Jonathan Rodríguez cerca del final del juego.

Gracias a esa buena actuación, la Liga MX lo reconoce como el mejor arquero de la jornada 12 y lo puso en el 11 Ideal. Todavía falta por conocer la gravedad de la lesión de Francisco Guillermo Ochoa y Jiménez podría volver a suplirlo en el partido ante Pumas.

Jiménez dijo que siempre hay que estar listos y atentos para cuando el técnico se requiera; "lo más importante es que se mantuvo el cero, yo creo que es algo muy bueno, y hay que seguir trabajando”.

Indicó que: "El Técnico me dio la confianza, fue ya faltando nada cuando me lo dijo y me habló, entré así de repente".