Club América: ¿Qué pasará con Santiago Solari tras dura derrota ante San Luis?

Ciudad de México.- Águilas del Club América no logra sobrevolar en este Clausura 2022 de la Liga MX. Desde aquella derrota frente a Monterrey en la final de Concachampions del 28 de octubre del año anterior los pupilos de Santiago Solari se olvidaron de la senda del triunfo, por consiguiente hilan ocho juegos sin ganar; Última victoria acaeció contra Tigres el 23 de octubre del 2021.

Su último partido en la cancha del Estadio Azteca, ante Atlético de San Luis, era ganar o ganar para considerar un camino de luz rumbo al segundo tercio del Grita México Clausura 2022, no obstante los azulcremas fueron evidenciados por los rojiblancos que venían de caer en sus tres primeros partidos y se quedaron sin técnico debido a esa crcuntancia.

Sin embargo en el Coloso de Santa Úrsula pareció que los papeles intercambiaron de un bloque a otro. San Luis se acopló de forma tranquila a la altura de la Capital hasta golear al América por 3-0. El local reaccionó en el tiempo suplementario, empero no le alcanzó para salvar un punto junto a su afición que atestiguó una presentación sofocante.

El 'fuera Solari' dio la vuelta en el Estadio Mundialista. Dicha caída hizo descender a las Águilas hasta el antepenúltimo lugar (16º) de la clasificación con solo un dígito, fruto de empatar contra el líder Puebla (1-1) en la primera jornada del campeonato regular.

Santiago Solari se hunde en América

¿QUÉ PASARÁ CON SANTIAGO SOLARI?

El marcador del fin de semana pudo ser 'La gota que derramó el vaso' para destituir al ex Real Madrid, no obstante según informa la cadena deportiva ESPN los altos mandos le darán la confianza al proyecto de Solari, afirman que los resultados no tardarán en llegar ya con la adaptación de los nuevos refuerzos.

Para este Grita México Clausura 2022 América fichó al chileno Diego Valdés, el mexicano Jonathan Dos Santos y los recién llegados Jorge Meré y Juan Otero, ambos debutaron con el equipo el pasado sábado, el primero entró de cambio y el segundo jugó como titular.

Santiago Solari en el banco del América

La próxima salida del Club América será a la Comarca Lagunera. Enfrentará a Santos que también se localiza en sus zapatos pese al regreso del estratega Pedro Caixinha. El juego se realizará el sábado 12 de febrero en el Estadio TSM. Esta es otra oportunidad para que los cremas se quiten la presión y retomen el vuelo en el torneo doméstico.

