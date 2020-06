Club América: Renato Ibarra pide disculpas y una segunda oportunidad

México.- Ante la gran ola de rumores que existe de si e jugador Renato Ibarra continuará con las 'Águilas del América' o no, luego del problema legar que tuvo con su ex pareja, este día el futbolista ecuatoriano reapareció frente a las cámaras para pedir una disculpa a todas las mujeres en general, así como para pedir una nueva oportunidad con el club.

Renato Ibarra afue acusado de violencia doméstica sobre Lucely Chalá, su ex pareja, a quién afirma jamás haber agredido fisicamente, y a día de hoy el ecuatoriano pide una segunda oportunidad para continuar su carrera como futbolista profesional en México, pues se siente arrepentido de todo lo sucecido.

Hola amigos, soy Renato Ibarra, quiero enviar este mensaje a todas las mujeres, a la afición y al público en general; si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir y expresarle mis más sinceras disculpas a Lucely (Chalá), por lo que pasó aquella noche, en la que hubo una discusión verbal, más no una agresión física", explicó.