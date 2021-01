Club América: Roger Martínez no vería acción a pesar de estar registrado en el primer equipo

Ciudad de México.- Este viernes el Club América confirmó que el jugador sacrificado para quedar fuera era Nicolás Castillo pero todo fue por una razón que de momento no parece tan descabellada y es que el principal requisito para que Roger Martínez pueda salir del equipo era que tuviera que estar registrado para el Guard1anes 2021 y esa fue la decisión por la que le ganó la carrera al chileno.

De acuerdo con el proceso de registro de la Liga MX, los equipos tienen hasta el 31 de enero para cerrar la posibilidad de vender o comprar un futbolista foráneo, esto incluye a los que no han tenido participación en el torneo en sus primera fechas, lugar donde entraría Nico Castillo. Teniendo eso en cuenta la directiva optó por tener a Roger Martínez registrado con la posibilidad de venderlo en los siguientes días.

El plan es claro, se espera que al colombiano se le encuentre un lugar fuera de México posiblemente, una vez que esa plaza de extranjero quede libre sería el momento para que el chileno tome el lugar para ser registrado y forme parte de la plantilla del Guard1anes 2021, para dentro de unas semanas más puede ver actividad luego de un año parado por temas médicos.

De momento no hay nada oficial sobre la salida de Roger, se había manejado la posibilidad de culminar su contrato pero el dinero que se perdería era demasiado por lo que esa opción de desechó. Aunque Santiago Solari no tuvo la opción de conocer tanto a Roger Martínez y Andrés Ibargüen quienes eran los que ya no tenían cabida en el equipo, el argentino le dio la oportunidad a Ibargüen para seguir en el equipo.

En este primer partido ante Atlético San Luis fue llamado a la banca por lo que con él se acabó la posibilidad de salir del equipo a menos de que se a comprado y finiquitado su contrato, caso contrario de Roger que no fue ni siquiera considerado para estar en el estadio.

Roger Martínez no ha rendido desde su llegada al equipo, aunque ya ha sido campeón con el mismo | Foto: Jam Media

En lo que respecta con Nicolás Castillo, el chileno ha dejado claro que está listo para regresar al campo, incluso ha estado muy activo en sus redes mostrando su proceso de entrenamiento a la par de sus compañeros y se espera sea registrado para el fin de mes.

América en su primer partido, utilizó un gran porcentaje de los extranjeros disponibles en su plantilla, iniciando con Sebastián Cáceres en la defensa, en mediocampo Pedro Aquino vio minutos en el juego de la jornada 1, Richard Sánchez también. Leo Suárez hizo lo propio.

Federico Viñas también ingresó para el segundo tiempo. Quienes no estuvieron fueron los ya mencionados, Sergio Díaz, Emanuel Aguilera que por lesión no fue convocado y Bruno Valdez que sigue preparando su vuelta.

Santiago Solari de momento ha tenido a su plantilla confirmada ya que en los primeros minutos del partido le funcionó por lo que solo debería mantener los buenos momentos para tratar de que se extiendan y le saquen un mejor provecho. El siguiente rival no será nada sencillo pues visitan al Monterrey, equipo que también estrena entrenador y que viene una de victoria.