Club América: Salvador Cabañas confirma que ha comenzado a perder la visión en un ojo

Asunción.- Luego de poco más de 10 años Salvador Cabañas sigue lamentando el día que fue agredido por un hombre en un Bar en la Ciudad de México que casi le costó la vida, aun así perdió su carrera como futbolista y ahora está por perder la visión en uno de sus ojos.

El 'Mariscal' como es llamado ha comentado que en los últimos meses ha comenzado a resentir los estragos que la bala alojada en su cabeza le ha traído consigo. Cabañas confirmó que tiene problemas de visión en su ojo izquierdo, si bien es cierto desde que fue dado de alta ya presentaba un daño irreparable al perder parte de la misma visión periférica de su ojo izquierdo.

Tengo ya problemas de vista y no me voy a recuperar nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego", comentó para Radio Caracol.