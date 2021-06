Club América: Santiago Baños acaba con cualquier especulación de la llegada de Arturo Vidal

México.- Las últimas semanas la Liga MX los aficionados del Club América perdieron la cabeza con la declaración de Arturo Vidal y su deseo de jugar en América por lo que se comenzó una campaña para que la directiva lo contratara. Luego de varios días insistiendo ya les dieron una respuesta y no es la que ellos esperaban.

La afición que estaba tan esperanzada de que llegara el chileno quedaron molestos al saber que Santiago Baños, director deportivo del Club América confirmó que la posibilidad de que llegue a la Liga MX por ahora es cero y es que el tema del pago es lo que detiene todo, además de que no ha existido algún contacto entre las dos partes.

"No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de ese tipo. Puede que Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", dijo para Tuttosports, medio italiano.

Arturo Vidal no llegará al Club América, afirma Baños | Foto: Jam Media

Luego de esas palabras de Baños todas las posibilidades de tener a un jugador como él se fueron al suelo y es que es un precio muy alto ya que tiene contrato vigente con el Milan lo que haría mucho más complicado cualquier situación de negociaciones para el Club América.

Curiosamente no es la primera ocasión que el Club América está vinculado con el chileno y es que este sueño guajiro llegó desde hace años con la primera declaración de Vidal en donde confirmó que le gustaría jugar alguna ocasión en el equipo más ganador de México.

Por ahora el Club América la única alta es la que anunció hace unos días con Miguel Layún, otras más no han sido anunciadas o se sabe poco de una verdadera contratación. En la contraparte los que saldrán tampoco se han revelado pero será en los siguientes días cuando lo harían oficial.

