Club América: Santiago Naveda viajará a Polonia para ser nuevo jugador del Miedz

Ciudad de México.- Santiago Naveda terminó su actuación en la Liga MX como jugador del Club América. Su futuro le depara en el viejo continente, pues hizo maletas para volar hacia Polonia, donde lo esperan representantes del que será su nuevo equipo, hablamos del Club Miedz.

Tras despedirse de todo el plantel azulcrema y de los empleados del Nido de Coapa Santiago Naveda acudió al Aeropuerto Intetnacional de la Ciudad de México (AICM), donde habló al respecto de su salida y el sentimiento que tiene al estar cerca de vivir la experiencia europea.

"Me voy con esa espinita de no haber conseguido un título, de no haber tenido esa regularidad con el primer equipo del América. No me voy de la mejor manera que hubiera gustado, a lo mejor con un título habría sido diferente", declaró el jugador mexicano.

"Estoy muy contento por esta nueva oportunidad que se me abre, espero poder hacer una larga carrera por Europa", agregó Santiago Naveda que no cierra la posibilidad de un día volver a jugar con las Águilas para quitarse esa espininita de no haber sido campeón.

Santiago Naveda en el AICM

Twitter Adriana Maldonado

El canterano de los emplumados no vio actividad en este Apertura 2022 de Liga MX. Desde la aparición de Fernando Ortiz quedó desapercibido y otra de las razones de su salida se debe a que quiere ver más actividad en el campo, por lo que tratará de hacer un buen trabajo en el futbol de Polonia.

Te recomendamos leer

Santiago Naveda ya se encuentra camino al viejo continente y antes de ser presentado por el Club Miedz tendrá que presentar los exámenes físicos y médicos para tener la posibilidad de jugar en el campeonato PKO Ekstraklasa, que comenzó hace cuatro partidos, respectivamente.