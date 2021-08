Club América: Santiago Solari solicita que el arbitraje contra Philadelphia sea neutral

Filadelfia, Estados Unidos.- El Club América enfrentará a Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) en el duelo de ida de la Concacaf Liga de Campeones, en su etapa de semifinales en la cancha del Estadio Azteca.

Luego de eliminar en fase previa al Portland Timbers de los Estados Unidos existe un tema que deja inquieto al técnico argentino, Santiago Solari; el arbitraje. Las águilas se han visto afectadas a lo largo de la edición 2021 que en su localía espera que las señalizaciones por parte del silbante sean de manera neutral.

"Tratamos de honrar la competencia que otorga un boleto al Mundial de Clubes. Jamás vamos a prejuzgar, hacemos nuestro partido y los árbitros deben hacer exactamente lo mismo, ojalá sean neutrales", explicó el estratega durante la conferencia de prensa de cara al duelo de ida.

América comenzará su eliminatoria jugando como local en la cancha del Estadio Azteca pero eso no quita el mérito que los posibles colegiados puedan jugar en su contra, y así afecte el ritmo del partido, por lo que espera que el arbitraje de Concacaf pueda ser vista de una manera efectiva.

Santiago Solari en la banca del América

Jam media

"No hemos sido afortunados, no hemos tenido suerte ante esta situación en la Concachampions, pero yo no voy atribuir a ninguna predeterminación. Espero que la balanza se equilibre y sea neutral como debe ser siempre en el futbol", añadió el técnico azulcrema.

América llega a este partido sin conocer la derrota en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, ni en el comienzo de Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX. Luego de ocho partidos consecutivos en la sede Mudnialista registra 8 victorias y 1 empate, frente a Cruz Azul.

Santiago Solari en la dirección del América

Jam media

El partido de la Concachampions frente a Philadelphia se jugará para el jueves 12 de agosto en punto de las 21:00 horas (Tiempo de México), 20:00 horas (Tiempo de Culiacán). El escenario contará con un límite de aforo, el cual se estima un 25 por ciento, como lo viene realizando en la Liga MX.