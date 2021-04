Club América: Santiago Solari y jugadores explotaron ante mal arbitraje en Concachampions

Estados Unidos.- Una vez más el Club América se vio envuelto en una polémica que tiene que ver con el arbitraje de Concacaf por lo que jugadores y cuerpo técnico se lamentaron y algunos más explotaron con las decisiones del colegiado que en más de una ocasión permitió jugadas que en cualquier otro partido hubieran sido expulsión.

Tras finalizar el partido entre el Portland vs Club América varios jugadores se lamentaron por la marcación del penal de Bruno Valdez al considerar que no es, algunos otros que vieron al menos 3 jugadas para una segunda amarilla a jugadores del rival y que no se marcaron. Guillermo Ochoa fue de los primeros en hablarlo en conferencia de prensa en donde mencionó que se iban molestos por el resultado y la forma.

"Durante la primera parte creo que el equipo merecía la ventaja, tuvo un mejor funcionamiento y en la segunda parte fue igual, el equipo mantuvo la calma, tratamos de tener el balón y fue una lástima esa decisión al fina", dijo el capitán.

Más tarde en la sesión de preguntas y respuestas con otros medios, Roger Martínez salió a dar la cara y mencionó que las decisiones les hicieron sentir mucha impotencia al ver jugadas que tenía que ver en el VAR como el penal y que no se utilizó y las que dieron golpes a él y que no mostro tarjetas. "Yo creo que mucha impotencia, porque son faltas muy claras las cuales se deberían revisar, no sé qué pasó en ese momento, me hicieron muchas faltas", comentó.

Santiago Solari del @ClubAmerica: “Nos vamos dolidos por el esfuerzo que hicieron los jugadores no se vea reflejado en el marcador”. #SCCL21 pic.twitter.com/GfMRUtrCqH — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 29, 2021

Otros jugadores del Club América en redes sociales que no vieron actividad como Henry Martín dieron su punto de vista, como muchos otros usuarios donde apoyaban la causa del equipo americanista ante las marcaciones del árbitro. Incluso Santiago Solari que durante el partido se le vio mucho más tenso por lo que representaba tener un arbitraje disparejo.

También en conferencia de prensa se le vio molesto pero para evitar alguna sanción se limitó a decir que, no hablaría pero que todo lo dejaba al criterio de cada uno que vio el partido. A final el Club América se llevó un empate que sí le sirve pero ahora con un marcador empatado tendrá que salir si o si a meter más goles y no permitir más.

"Júzguenlo ustedes, no me voy a expresar al respecto, pero ustedes tiene el espacio y la capacidad, las imágenes, yo no las tengo, y pueden hacer un análisis de todo, no solo de una acción en particular", dijo el entrenador.

El Club América tras finalizar sus conferencias regresaron a México para descansar y preparar su siguiente partido de este domingo. El equipo tendrá entrenamiento este jueves, aunque se ha revelaron que Solari presentará un equipo alternativo ante Pumas para cuidar y recuperar a sus titulares para jugar el miércoles de la semana entrante la vuelta de la Concachampions.

Lo que debe hacer el Club América en su siguiente partido ante el Portland para avanzar a la siguiente ronda es mantener el resultado con el empate global 1-1 o ganar el partido, pero en caso de empatar con más de un gol el pase sería para los de la MLS o en caso de perder también quedaría fuera. En caso de empate por goles de visita en un posible 1-1 (2-2 global) se jugarían una tanda de penales.