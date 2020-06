Club América: Sebastián Cáceres agradece a Federico Viñas todas sus atenciones

Ciudad de México.- Desde su llegada al Club América las cosas no han sido como él esperaba y es que Sebastián Cáceres confesó que no ha tenido buena suerte en cuestión de dinero, al grado que tuvo que recibir prestado de su compañero Federico Viñas.

Cáceres dijo que desde su llegada a la Ciudad de México y puntualmente al Club América no ha sido fácil, primero por el ser extranjero no podía recibir sus pagos en tiempo debido a que aun algunos papeles no estaban en regla es por eso que su compañero de selección le prestó dinero para que pudiera estar tranquilo en México.

"Me ha ayudado prácticamente en todo, cuando recién llegué porque había problemas con el pago que demora un por ser extranjero, pues él me prestó un poco de dinero para comprar algunas cosas porque yo tenia una tarjeta allá en Uruguay y tenía un limite para sacar, entonces se me complicaba para comprar cosas", dijo Cáceres para TUDN.

Viñas llegó algunos meses antes al futbol mexicano, luego de ser buscado de forma urgente ante la gran cantidad de lesionados que tenia el América y para el inicio del Clausura 2020 Cáceres arribó pero luego de un partido se lesionó y tuvo que ser operado, por lo que no ha tenido juego en mucho tiempo.

Además confirmó que pertenecer al América le genera algo de presión, ya que sabe que es el más grande de México y debe aprovechar sus oportunidades, "Obviamente que hay presión, por algo es el equipo más grande de México, el que tiene más hinchas y más títulos y es una responsabilidad jugar en este equipo, pero también hay que tener calma porque si haces las cosas bien acá se te multiplica al triple que hacer en otro equipo de acá de México", finalizó el charrúa.

Santiago Cáceses tuvo oportunidad en el Clausura ante el Monterrey | Jam Media

Se espera que para la pequeña pretemporada que las Águilas tendrán a partir del 15 de junio cuando inicien su camino al Apertura 2020 se le puede ver de nuevo en el campo entrenando a la par de sus compañeros.

